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В Москве заработали светофоры, реагирующие на интенсивность автомобильного движения
22 августа 2017 г. | Время публикации 14:43 | Последние изменения 14:55
Рубрики: Автотранспорт  
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Global Look Press
В Зеленограде заработали светофоры с датчиками, анализирующими интенсивность автомобильного потока. В зависимости от плотности движения светофор автоматически переключается на красный или зеленый. Новые устройства установлены на пересечении Сосновой аллеи и проезда 4921, сообщил замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков.

"Ключевая технология заключается в том, что перед светофором закопаны индукционные петли, которые считывают транспортные средства и в нужный момент дают команду светофору на переключение", - цитирует Горшкова агентство "Москва". Когда автомобиль приближается к переходу, зеленый сигнал для пешеходов включается за минимальное время. Приостановить поток могут и сами пешеходы, которым нужно перейти дорогу.

Горшков добавил, что ночью новый светофор срабатывает примерно раз в час, тогда как старые переключались 40 раз в час. Весной 30-50 светофоров с датчиками движения автомобилей может появиться в других районах Москвы. По словам замглавы ЦОДД, обслуживание таких светофоров обходится дешевле обычных. Тестирование "вызывной" фазы проходило с апреля.

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