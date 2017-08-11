В Москве заработали светофоры, реагирующие на интенсивность автомобильного движения

6 апреля 2017 г. ЦОДД тестирует в Москве "вызывную" фазу светофора с датчиками движения

В Зеленограде запустили светофоры с новой фазой, которая может продлеваться в зависимости от количества транспорта. По итогам пилотного проекта его могут распространить на всю столицу. Эксперты расходятся во мнениях.