Верблюд откусил руку жителю Подмосковья

В Щелковском районе Московской области мужчина лишился руки после того, как его укусил верблюд. Пострадавший находится в местной больнице, состояние 42-летнего пациента расценивается как стабильное. Региональное управление полиции начало проверку по факту произошедшего.
В местной полиции РИА "Новости"
рассказали, что "человек получил телесные повреждения в виде ампутации руки после того, как его укусил верблюд". "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Подмосковья сообщил лишь, что мужчина получил рану руки.
"Проведена операция, пациент находится в реанимации под наблюдением врачей", - заявили в ведомстве. О характере раны, полученной пострадавшим, представитель Минздрава не рассказал.
ТАСС, в свою очередь, передает, что животное содержалось в поселении Медвежье-Озерское в Щелковском районе области на участке земли, принадлежавшем пострадавшему. Агентство также утверждает, что мужчина лишился руки.