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Верблюд откусил руку жителю Подмосковья
22 августа 2017 г. | Время публикации 17:39 | Последние изменения 18:01
Рубрики: Происшествия, Животные  
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Global Look Press
В Щелковском районе Московской области мужчина лишился руки после того, как его укусил верблюд. Пострадавший находится в местной больнице, состояние 42-летнего пациента расценивается как стабильное. Региональное управление полиции начало проверку по факту произошедшего.

В местной полиции РИА "Новости" рассказали, что "человек получил телесные повреждения в виде ампутации руки после того, как его укусил верблюд". "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Подмосковья сообщил лишь, что мужчина получил рану руки.

"Проведена операция, пациент находится в реанимации под наблюдением врачей", - заявили в ведомстве. О характере раны, полученной пострадавшим, представитель Минздрава не рассказал.

ТАСС, в свою очередь, передает, что животное содержалось в поселении Медвежье-Озерское в Щелковском районе области на участке земли, принадлежавшем пострадавшему. Агентство также утверждает, что мужчина лишился руки.
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