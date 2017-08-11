Верблюд откусил руку жителю Подмосковья Животные Рубрики: Происшествия

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В местной полиции



"Проведена операция, пациент находится в реанимации под наблюдением врачей", - заявили в ведомстве. О характере раны, полученной пострадавшим, представитель Минздрава не рассказал.



ТАСС, в свою очередь, передает, что животное содержалось в поселении Медвежье-Озерское в Щелковском районе области на участке земли, принадлежавшем пострадавшему. Агентство также утверждает, что мужчина лишился руки. В Щелковском районе Московской области мужчина лишился руки после того, как его укусил верблюд. Пострадавший находится в местной больнице, состояние 42-летнего пациента расценивается как стабильное. Региональное управление полиции начало проверку по факту произошедшего.В местной полиции РИА "Новости" рассказали, что "человек получил телесные повреждения в виде ампутации руки после того, как его укусил верблюд". "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Подмосковья сообщил лишь, что мужчина получил рану руки."Проведена операция, пациент находится в реанимации под наблюдением врачей", - заявили в ведомстве. О характере раны, полученной пострадавшим, представитель Минздрава не рассказал.ТАСС, в свою очередь, передает, что животное содержалось в поселении Медвежье-Озерское в Щелковском районе области на участке земли, принадлежавшем пострадавшему. Агентство также утверждает, что мужчина лишился руки.



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