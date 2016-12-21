Гендиректора "Столичного ювелирного завода" заподозрили в неуплате налогов на 5 миллиардов рублей Рубрики: Криминал

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По версии следствия, с 2012 по 2014 годы предприниматель вместе с неустановленными лицами из числа руководства и сотрудников "Столичного ювелирного завода" создал преступную схему с целью неуплаты налогов в особо крупном размере. Он создал фиктивный документооборот с более чем 50-ю фирмами "однодневками", чтобы получать драгоценные металлы и ювелирные изделия без уплаты налога на добавленную стоимость.



В рамках уголовного дела прошли обыски в четырех офисах компании и по местам жительства ее руководителей и сотрудников. Правоохранители изъяли документы и техническое оборудование, имеющие значение для установления обстоятельств преступления. Уголовное дело возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации". Столичные следователи завели уголовного дело об уклонении от уплаты налогов на генерального директора компании "Столичный ювелирный завод", которая входит в группу сети ювелирных магазинов "Адамас", сообщает агентство "Москва" . В результате действий подозреваемого в бюджет РФ не поступило более 5 миллиардов рублей.По версии следствия, с 2012 по 2014 годы предприниматель вместе с неустановленными лицами из числа руководства и сотрудников "Столичного ювелирного завода" создал преступную схему с целью неуплаты налогов в особо крупном размере. Он создал фиктивный документооборот с более чем 50-ю фирмами "однодневками", чтобы получать драгоценные металлы и ювелирные изделия без уплаты налога на добавленную стоимость.В рамках уголовного дела прошли обыски в четырех офисах компании и по местам жительства ее руководителей и сотрудников. Правоохранители изъяли документы и техническое оборудование, имеющие значение для установления обстоятельств преступления. Уголовное дело возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации".



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