Мощный взрыв газа произошел в переходе станции метро "Коломенская": ВИДЕО Рубрики: Происшествия

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Как передал корреспондент



Подступы ко входам в подземный переход ограничены сотрудниками полиции, на месте дежурят представители экстренных служб метрополитена и МЧС. Осколки остекления входа в подземный переход попали на проезжую часть проспекта Андропова, сотрудники полиции выставили предупреждающие ограждения на половину правой полосы проспекта и регулируют движение. Подход к подземному переходу южного вестибюля станции метро "Коломенская" в сторону Нагатинской улицы после ЧП огородили лентой, а сам переход перекрыли металлическими заграждениями. В тоннеле в районе места происшествия видны осколки технического оборудования. На месте дежурят десятки сотрудников полиции и скорой помощи.



По данным пресс-службы столичного метрополитена, причиной инцидента стало несоблюдение техники безопасности при проведении ремонтных работ, в отношении фирмы "Рост-Е" будет проведена проверка. По информации







Между тем президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс сообщил



На станции метро "Коломенская" при проведении сварочных работ взорвался газовый баллон. Как сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена, при взрыве пострадали 7 человек: по уточнениям Life , пострадали три женщины и четверо рабочих в возрасте от 26 до 80 лет.Как передал корреспондент "Интерфакса" , в результате взрыва частично выбиты стекла у выходов из подземного перехода станции метро "Коломенская" на проспекте Андропова, у выходов в сторону Нагатинской улицы полностью выбиты стекла, а также повреждены металлические части конструкции. Южный вестибюль станции метро "Коломенская" был некоторое время закрыт на вход, на движении поездов и работе станции инцидент не сказался.Подступы ко входам в подземный переход ограничены сотрудниками полиции, на месте дежурят представители экстренных служб метрополитена и МЧС. Осколки остекления входа в подземный переход попали на проезжую часть проспекта Андропова, сотрудники полиции выставили предупреждающие ограждения на половину правой полосы проспекта и регулируют движение. Подход к подземному переходу южного вестибюля станции метро "Коломенская" в сторону Нагатинской улицы после ЧП огородили лентой, а сам переход перекрыли металлическими заграждениями. В тоннеле в районе места происшествия видны осколки технического оборудования. На месте дежурят десятки сотрудников полиции и скорой помощи.По данным пресс-службы столичного метрополитена, причиной инцидента стало несоблюдение техники безопасности при проведении ремонтных работ, в отношении фирмы "Рост-Е" будет проведена проверка. По информации Life , рабочие фирмы не предоставили список запланированных работ, включая газосварочные работы в переходе станции.Между тем президент Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс сообщил РИАМО , что пострадавшие и собственники автомобилей, получивших повреждения из-за аварии, могут претендовать на страховые выплаты. Пострадавшие, которые выполняли работу в рамках производственных обязанностей, имеют право на страховые выплаты в рамках федерального закона о страховании от несчастных случаев на производстве. Те же, кто не являлся работниками подрядной организации, должны будут обратиться в суд с гражданскими исками.



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