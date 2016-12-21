Москвичам раздадут брошюры с информацией о расширении платной парковки

Пешие инспекторы "Администратора московского парковочного пространства" раздадут жителям cтолицы 15 тысяч брошюр с информацией о точечном расширении платных парковок, которое произойдет 26 декабря. Об этом M24.ru
рассказали в пресс-службе АМПП.
Брошюра содержит подробную карту с новыми участками платной парковки, правила оформления резидентных разрешений, список документов для резидентов, а также подробную инструкцию о том, как установить шлагбаум в своем дворе. Ее будут раздавать на тех участках, где появится платная парковка. Информационные материалы о расширении платных парковок также можно получить в сервисных центрах "Московский транспорт" и центрах госуслуг или обратиться в единый контакт-центр по телефону: 8 (495) 539-54-54.
С 26 декабря в Москве произойдет очередное расширение
зоны платного парковочного пространства, которое затронет 4 процента всех столичных улиц в 47 районах города. Кроме того, со 2 декабря на 732 улицах Москвы начал действовать повышенный тариф
на парковку. Заммэра Москвы Максим Ликсутов ранее заявил, что на этом мэрия останавливаться не намерена, поскольку "другого решения (транспортных проблем) нет". Между тем жители многих районов оказались в непростой ситуации: их дома стоят на одной улице, однако юридически числятся по другим адресам. Введение платной парковки лишает их возможности получить резидентные разрешения, и люди вынуждены
выступать за введение платных парковок на своей территории.