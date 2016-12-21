Руководство сети ресторанов "Тарас Бульба" обвинили в неуплате налогов Рубрики: Криминал

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По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года руководители ООО "Престиж", входящего в ресторанную сеть "Корчма Тарас Бульба", занизили налоговую базу и суммы доходов, недоплатив в бюджет РФ свыше 112 миллионов рублей. Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", в рамках расследования проведено 24 обыска в офисах, ресторанах и по месту жительства руководства организации. Следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию компании, а также устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности ее руководства. В свою очередь, адвокат Александр Карабанов, представляющий интерес акционеров "Корчмы", заявил Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства ресторанной сети "Корчма Тарас Бульба" в связи с уклонением от уплаты налогов на сумму более 112 миллионов рублей в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года руководители ООО "Престиж", входящего в ресторанную сеть "Корчма Тарас Бульба", занизили налоговую базу и суммы доходов, недоплатив в бюджет РФ свыше 112 миллионов рублей. Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", в рамках расследования проведено 24 обыска в офисах, ресторанах и по месту жительства руководства организации. Следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию компании, а также устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности ее руководства. В свою очередь, адвокат Александр Карабанов, представляющий интерес акционеров "Корчмы", заявил РИА "Новости" , что сумма, названная налоговыми органами, завышена в несколько раз.



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