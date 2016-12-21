Старейший профессор МГУ Борис Есин скончался на 95-м году жизни Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Факультет журналистики МГУ



Борис Есин родился 22 июля 1922 года в Москве и получил известность как исследователь русской журналистики и истории русской газеты и газетного дела. С 1968 по 2011 год Есин заведовал кафедрой истории русской журналистики и литературы факультета журналистики МГУ, в 2004 году за педагогическую деятельность ему была вручен премия имени Ломоносова.



Профессор факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Борис Есин, по учебникам которого занималось несколько поколений журналистов, скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте журфака МГУ. "Старейший сотрудник МГУ, профессор нашего факультета, в течение нескольких десятилетий заведовавший кафедрой истории русской литературы и журналистики, он <...> был полон творческих замыслов, новых продуктивных идей", - сообщается на сайте учреждения. День и место прощания с педагогом будут сообщены позже.Борис Есин родился 22 июля 1922 года в Москве и получил известность как исследователь русской журналистики и истории русской газеты и газетного дела. С 1968 по 2011 год Есин заведовал кафедрой истории русской журналистики и литературы факультета журналистики МГУ, в 2004 году за педагогическую деятельность ему была вручен премия имени Ломоносова.



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