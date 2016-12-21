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Студенты и преподаватели ГИТИС протестуют против слияния двух факультетов
22 декабря 2016 г. | Время публикации 16:17
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости / Антон Денисов
Студенты, выпускники и педагоги Российского института театрального искусства (ГИТИС) обратились к министру культуры РФ Владимиру Мединскому, председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину и ректору учебного заведения Григорию Заславскому с просьбой разъяснить им причины объединения продюсерского и театроведческого факультетов вуза. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном в интернете.

Накануне Заславский сообщил ТАСС, что на ученом совете было принято решение объединить продюсерский и театроведческий факультеты института. По словам ректора, объединение двух факультетов связано с тем, что театральные критики курируют почти все российские фестивали, поэтому им необходимо знание и продюсерского дела. "Люди как учились, так и будут учиться, просто некоторые программы мы скорректируем", - подчеркнул Заславский, добавив, что в то время, когда он сам учился в ГИТИСе, эти два факультета были объединены.

Между тем в открытом письме сообщается, что педагогический состав, декан, студенты обоих факультетов узнали об объединении из новостей. К тому же на ученом совете, который проголосовал за такое решение, не было руководителей, заведующих кафедр и ведущих педагогов названных факультетов, а декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова находится на больничном . Авторы обращения ссылаются на устав вуза, в котором говорится, что "обучающиеся имеют право принимать участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ГИТИСа". Студенты и преподаватели, подписавшие письмо, считают слияние двух разнонаправленных факультетов "категорически неразумным" и требуют объяснений от ректора ГИТИСа Заславского, а также повторного собрания ученого совета в полном составе с участием педагогов и студентов.

Сам ректор университета заявил РБК, что выдвинутые претензии, заявил, что критика объединения факультетов ГИТИСа направлена конкретно против него, а подписавшие обращение "не думают об истоках решения и не вникают в аргументы. По его словам, объединение якобы не изменит жизнь студентов и преподавателей, а у студентов нет права принимать участие в обсуждении объединения. В то же время в уставе ГИТИСа закреплены права студентов на обжалование любых локальных актов в институте, а также на участие "в формировании содержания своего профессионального образования", если оно не ограничено условиями договора об обучении.

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