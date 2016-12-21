В Москве задержали семерых экстремистов из "Таблиги Джамаат" Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter © РИА Новости / Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ РФ, максимальное качество)./ЦОС ФСБ РФ



Как отмечается, члены "Таблиги Джамаат" использовали повышенные меры конспирации и противодействия правоохранителям. Целью их деятельности в столице было вовлечение в группировку мусульман, чтобы затем использовать их в противоправной деятельности. При этом они проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу и намеревались создать на территории РФ "халифат".



По данным спецслужб, завербованные участники движения направлялись на обучение и спецподготовку в лагеря на территории Афганистана и Пакистана. В ходе проведенных обысков у задержанных была изъята экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители с отчетами о проделанной работе. ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали в москоском регионе семерых участников ячейки запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Таблиги Джамаат", сообщает "Интерфакс" . По данным спецслужб, данную структуру возглавляли иностранные эмиссары.Как отмечается, члены "Таблиги Джамаат" использовали повышенные меры конспирации и противодействия правоохранителям. Целью их деятельности в столице было вовлечение в группировку мусульман, чтобы затем использовать их в противоправной деятельности. При этом они проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу и намеревались создать на территории РФ "халифат".По данным спецслужб, завербованные участники движения направлялись на обучение и спецподготовку в лагеря на территории Афганистана и Пакистана. В ходе проведенных обысков у задержанных была изъята экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители с отчетами о проделанной работе.



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