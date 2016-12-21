]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
23
декабря
pda
Поиск
Архив

В Москве задержали семерых экстремистов из "Таблиги Джамаат"
22 декабря 2016 г. | Время публикации 18:42
Рубрики: Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
© РИА Новости / Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ РФ, максимальное качество)./ЦОС ФСБ РФ
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали в москоском регионе семерых участников ячейки запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Таблиги Джамаат", сообщает "Интерфакс". По данным спецслужб, данную структуру возглавляли иностранные эмиссары.

Как отмечается, члены "Таблиги Джамаат" использовали повышенные меры конспирации и противодействия правоохранителям. Целью их деятельности в столице было вовлечение в группировку мусульман, чтобы затем использовать их в противоправной деятельности. При этом они проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу и намеревались создать на территории РФ "халифат".

По данным спецслужб, завербованные участники движения направлялись на обучение и спецподготовку в лагеря на территории Афганистана и Пакистана. В ходе проведенных обысков у задержанных была изъята экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители с отчетами о проделанной работе.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
23.12.2016   1:42
0
21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 23 декабря 2016 г. // Последняя новость 22 декабря 2016 г. 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2016 NEWSmsk.com
]]>
]]>