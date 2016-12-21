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В Москве прощаются с погибшим в Турции российским послом
22 декабря 2016 г. | Время публикации 11:44 | Последние изменения 12:41
Рубрики: Общество  
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АГН Москва
В Москве прощаются с послом РФ в Турции Андреем Карловым, который был застрелен в Анкаре 19 декабря. Прямая трансляция траурной церемонии ведется на сайте РИА "Новости".

Гроб с телом Карлова установлен в вестибюле центрального здания МИД на Смоленской площади. По периметру "высотки" предприняты повышенные меры безопасности, в фойе установлено оцепление. Память погибшего пришли почтить депутаты России и Армении, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, помощник президента РФ Юрий Ушаков. После гражданской панихиды отпевание по погибшему в Храме Христа Спасителя совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил прошедший на выставку по документам полицейского 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, ранее служивший в спецподразделении полиции Анкары. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В результате действий преступника были ранены три человека.

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