В Москве прощаются с погибшим в Турции российским послом

В Москве прощаются с послом РФ в Турции Андреем Карловым, который был застрелен в Анкаре 19 декабря. Прямая трансляция траурной церемонии ведется на сайте РИА "Новости"
.
Гроб с телом Карлова установлен в вестибюле центрального здания МИД на Смоленской площади. По периметру "высотки" предприняты повышенные меры безопасности, в фойе установлено оцепление. Память погибшего пришли почтить депутаты России и Армении, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, помощник президента РФ Юрий Ушаков. После гражданской панихиды отпевание по погибшему в Храме Христа Спасителя совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Андрей Карлов был убит
19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил прошедший на выставку по документам полицейского 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, ранее служивший в спецподразделении полиции Анкары. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В результате действий преступника были ранены три человека.