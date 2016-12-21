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Свободные уличные встречи депутатов с избирателями хотят приравнять к митингам
22 декабря 2016 г. | Время публикации 19:32
Рубрики: Законодательство, Общество  
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Валерий Рашкин | Moscow-Live.ru
Московские парламентарии решили устранить "правовой пробел" и приравнять уличные встречи депутатов с избирателями к митингам. Об этом говорится на сайте Мосгордумы. Сейчас такая форма собраний не требует предварительного уведомления властей и зачастую остается для горожан единственным способом выразить свое отношение к тем или иным городским реформам и событиям..

Поправки в городские законы о статусе депутата Мосгордумы и об организации местного самоуправления в Москве разработала комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению под руководством Татьяны Портновой из "Единой России". "В первую очередь это необходимо для обеспечения безопасности участников и жителей города", – говорится в сообщении Думы.

Руководитель московского горкома КПРФ Валерий Рашкин назвал поправки антиконституционными и счел их направленными против коммунистов, так как они активнее всего проводят встречи с избирателями. "Власти хотят, чтобы депутаты не встречались с избирателями, чтобы правда не доходила до населения через депутатов. Скоро дойдем до того, что господин Собянин будет давать нам разрешения на встречу с избирателями, – цитируют "Ведомости".
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