Свободные уличные встречи депутатов с избирателями хотят приравнять к митингам

16 декабря 2016 г. На акции против платных парковок на Пушкинской площади потребовали отставки Собянина

Митинг проходил в формате встречи с федеральными и муниципальными депутатами, один из которых заявил о необходимости отставки столичного мэра. На акции протеста было от 500 до тысячи человек, она прошла без происшествий.