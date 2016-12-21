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Москвичка усмотрела "след ЖКХ" на своей разбитой иномарке
22 декабря 2016 г. | Время публикации 19:36
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Жительница Москвы заподозрила сотрудников ЖКХ, чистивших снег с крыши, в том, что они разбили ее автомобиль, а затем оттащили транспортное средство в другое место с целью скрыть содеянное. Обращение в полицию с этим заявлением оптимизма владелице машины не добавило: по словам стражей порядка, добиться компенсации можно только через суд, но вероятность выигрыша почти равна нулю.

"Приехав вечером домой на такси, я обнаружила странную машину посреди двора, мешающую проезду. Какого же было мое удивление, когда я поняла, что это моя машина, и припарковала я ее совсем в другом месте", - пишет москвичка на своей странице в Facebook. При этом у машины оказалось разбитым "в хлам" лобовое стекло, на капоте и крыше появились огромные вмятины, а номера бесследно пропали. На месте машины, где она стояла за день до инцидента, образовалась куча снега.



Девушка утверждает, что оставляла машину в месте, которое не было отгорожено лентой, и предупреждений о чистке крыш она также не видела. Тем не менее, машина оказалась в непригодном для езды состоянии. По словам потерпевшей, полиция разбираться с ее делом не торопится: дозвонившись до участкового, москвичка узнала, что поданное ей заявление еще не рассматривалось, потому что "у них сейчас ёлки".
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