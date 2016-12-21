Москвичи и депутаты раскритиковали проект правил строительства в столице Общество Рубрики: Городская инфраструктура

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22 декабря в десяти округах Москвы пройдут публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки, которые планируется принять до 1 июля 2017 года. Правила вносят коррективы в Генеральный план Москвы, принятый в 2010 году и устанавливают параметры допустимой застройки для конкретных земельных участков — территориальных зон, на которые поделена столица. Для каждой из них утверждается градостроительный регламент, определяющий, какие объекты можно строить и в каком объеме.



Заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин ранее заявил, что ПЗЗ должны стимулировать создание рабочих мест. Для этого в районе офисов, технопарков и высокотехнологичных производств плотность разрешенной застройки будет повышена вдвое — до 10–15 тысяч квадратных метров на гектар. В центре Москвы нового строительства почти не будет: тамошние здания реконструируют, а офисы перепрофилируют под жилье. Также столичные власти планируют активно застраивать земли рядом с Московским центральным кольцом. За скорейшее принятие Правил выступают застройщики, ожидая, что это упростит процедуру выдачи разрешений на строительство и легализует многие спорные вопросы в строительстве. Принять новые правила планируется к 1 июля 2017 года.



Между тем архитектор Сергей Ткаченко, в 2004–2011 годы возглавлявший НИиПИ Генплана Москвы, полагает, что принятие ПЗЗ мало что изменит в градостроительной политике города. По его словам, судьбу того или иного проекта все равно будет решать Градостроительно-земельная комиссия, которая в случае необходимости может изменить регламент конкретного земельного участка. Другие эксперты отмечают, что многие москвичи по-прежнему не знают ничего о сути проекта, а власти не считают нужным давать разъяснения.



Против принятия правил выступают и муниципальные депутаты и горожане. По словам оппозиционно настроенных депутатов, жители слабо оповещены о публичных слушаниях, для дискуссий отводятся намеренно маленькие залы, а на стендах экспозиции по Северо-Западному округу, где осуществляется проект по застройке Живописной улицы, появились однотипные положительные отзывы. Кроме того, публичные слушания назначены через три дня после закрытия экспозиции вместо предусмотренных законом двух недель. Муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас утверждает, что правила в их нынешнем виде позволят правительству Москвы отстранить москвичей от принятия градостроительных решений. После Нового года в районе планируется провести акции протеста против их принятия.



Депутат Мосгордумы Елена Шувалова направила запрос генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку по факту нарушения законодательства при проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки. Авторы петиции на имя президента России и генпрокурора В Москве 22 декабря пройдут публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки, изменяющих Генплан Москвы. Несмотря на то, что в стройкомплексе уже давно ждут принятия таких правил, муниципальные депутаты и горожане уже готовят акции протеста. Об этом пишет РБК 22 декабря в десяти округах Москвы пройдут публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки, которые планируется принять до 1 июля 2017 года. Правила вносят коррективы в Генеральный план Москвы, принятый в 2010 году и устанавливают параметры допустимой застройки для конкретных земельных участков — территориальных зон, на которые поделена столица. Для каждой из них утверждается градостроительный регламент, определяющий, какие объекты можно строить и в каком объеме.Заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин ранее заявил, что ПЗЗ должны стимулировать создание рабочих мест. Для этого в районе офисов, технопарков и высокотехнологичных производств плотность разрешенной застройки будет повышена вдвое — до 10–15 тысяч квадратных метров на гектар. В центре Москвы нового строительства почти не будет: тамошние здания реконструируют, а офисы перепрофилируют под жилье. Также столичные власти планируют активно застраивать земли рядом с Московским центральным кольцом. За скорейшее принятие Правил выступают застройщики, ожидая, что это упростит процедуру выдачи разрешений на строительство и легализует многие спорные вопросы в строительстве. Принять новые правила планируется к 1 июля 2017 года.Между тем архитектор Сергей Ткаченко, в 2004–2011 годы возглавлявший НИиПИ Генплана Москвы, полагает, что принятие ПЗЗ мало что изменит в градостроительной политике города. По его словам, судьбу того или иного проекта все равно будет решать Градостроительно-земельная комиссия, которая в случае необходимости может изменить регламент конкретного земельного участка. Другие эксперты отмечают, что многие москвичи по-прежнему не знают ничего о сути проекта, а власти не считают нужным давать разъяснения.Против принятия правил выступают и муниципальные депутаты и горожане. По словам оппозиционно настроенных депутатов, жители слабо оповещены о публичных слушаниях, для дискуссий отводятся намеренно маленькие залы, а на стендах экспозиции по Северо-Западному округу, где осуществляется проект по застройке Живописной улицы, появились однотипные положительные отзывы. Кроме того, публичные слушания назначены через три дня после закрытия экспозиции вместо предусмотренных законом двух недель. Муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас утверждает, что правила в их нынешнем виде позволят правительству Москвы отстранить москвичей от принятия градостроительных решений. После Нового года в районе планируется провести акции протеста против их принятия.Депутат Мосгордумы Елена Шувалова направила запрос генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку по факту нарушения законодательства при проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки. Авторы петиции на имя президента России и генпрокурора на сайте Change.org утверждаются, что город поделен на зоны "произвольно", а после принятия ПЗЗ территории парков и скверов и территории между многоквартирными домами будут отданы под строительство. По словам активистов, Правила землепользования и застройки включают в себя все незаконные стройки , вызывавшие протест местных жителей, а в Совете по правам человека при президенте России предлагают упразднить градостроительно-земельную комиссию из-за закрытости и непрозрачности ее деятельности. Однако прислушиваться к мнению экспертов власти не спешат.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 16 декабря 2016 г. Массовые протесты местных жителей не мешают точечной застройке

По мнению противников застройки, в столице существует пул компаний, способных получить разрешение на строительство в любом месте. А после введения Правил землепользования и застройки под угрозой окажется 17% столичной территории.

