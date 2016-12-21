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Автоворы совершили девять ДТП, пытаясь скрыться от погони
22 декабря 2016 г. | Время публикации 12:20 | Последние изменения 13:02
Рубрики: Происшествия  
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77.мвд.рф
Столичные полицейские с погоней задержали двух подозреваемых в краже автомобиля. Как сообщается на сайте столичного ГУ МВД, в полицию обратился молодой человек, который сообщил о пропаже своего автомобиля Mazda стоимостью 700 тысяч рублей с неохраняемой стоянки на улице Челябинская.

Полицейские обнаружили пропавшую машину на Варшавском шоссе и начали ее преследование. Водитель Mazda совершил девять дорожно-транспортных происшествий, пытаясь скрыться, однако был задержан вместе с пассажиром. Похищенная автомашина изъята и возвращена владельцу, в отношении мужчин 32 и 39 лет возбуждено уголовное дело о краже.
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Четверг, 22 декабря 2016 г. // Последняя новость 17:22
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