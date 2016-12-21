Столичная прокуратура проверит информацию о вечеринке в морге Рубрики: Общество

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Ранее в интернете была выложена видеозапись, на которой три человека употребляют спиртное и нецензурно ругаются в помещении морга при ГКБ номер 70 в Москве. При этом пресс-секретарь ГБУ "Ритуал" дала противоречивые комментарии, заявив, что запечатленные на видео сотрудники у них не работают, а позже признавшись, что не располагает информацией по этому вопросу.



Столичная прокуратура ведет проверку видеоролика о вечеринке, которую устроили сотрудники агентства ритуальных услуг в помещении морга больницы имени Мухина, сообщила РИА "Новости" официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина. По словам Россохиной, Перовской межрайонной прокуратуре поручено провести проверку и дать оценку правомерности использования помещений больницы и оказания медицинских и ритуальных платных услуг. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.Ранее в интернете была выложена видеозапись, на которой три человека употребляют спиртное и нецензурно ругаются в помещении морга при ГКБ номер 70 в Москве. При этом пресс-секретарь ГБУ "Ритуал" дала противоречивые комментарии, заявив, что запечатленные на видео сотрудники у них не работают, а позже признавшись, что не располагает информацией по этому вопросу.



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