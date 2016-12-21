Подмосковье вслед за столицей отсрочило начисление штрафов за неуплату налога на имущество Рубрики: Областная инфраструктура

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По словам министра финансов Московской области Антона Котякова, в настоящий момент налоговые органы имеют технические трудности с рассылкой налоговых уведомлений. Перенос даты на шесть месяцев должен позволить устранить данные сложности. Те жители Подмосковья, которые уже оплатили пени, могут обратиться в налоговую службу для возврата средств или учета их в следующем периоде.



Столичные власти объясняли перенос даты начала начисления штрафов необходимостью дать москвичам возможность разобраться в новых правилах исчисления и уплаты имущественного налога. "Просто если остались какие-то вопросы, то есть время спокойно с налоговыми органами, с Росреестром, другими организациями разобраться и уточнить все детали", - отмечал глава Департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.



Отметим, что изменения не касаются земельного и транспортного налогов: пени по ним уже начисляются. Мособлдума приняла в окончательном чтении законопроект, предусматривающий отсрочку начисления пени за несвоевременную оплату налога на имущество физических лиц на полгода - до 1 мая 2017-го, сообщает "Интерфакс" . Ранее такую же отсрочку получили жители Москвы.По словам министра финансов Московской области Антона Котякова, в настоящий момент налоговые органы имеют технические трудности с рассылкой налоговых уведомлений. Перенос даты на шесть месяцев должен позволить устранить данные сложности. Те жители Подмосковья, которые уже оплатили пени, могут обратиться в налоговую службу для возврата средств или учета их в следующем периоде.Столичные власти объясняли перенос даты начала начисления штрафов необходимостью дать москвичам возможность разобраться в новых правилах исчисления и уплаты имущественного налога. "Просто если остались какие-то вопросы, то есть время спокойно с налоговыми органами, с Росреестром, другими организациями разобраться и уточнить все детали", - отмечал глава Департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.Отметим, что изменения не касаются земельного и транспортного налогов: пени по ним уже начисляются.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 14 декабря 2016 г. Москвичи получили полугодовую отсрочку по штрафам за неуплату налога на имущество

В мэрии подчеркнули, что это не перенос срока уплаты самого налога, а лишь возможность уточнить все детали и оставшиеся вопросы с налоговыми органами и Росреестром. Изменения не касаются земельного и транспортного налогов.

