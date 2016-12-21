]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
22
декабря
pda
Поиск
Архив

Подмосковье вслед за столицей отсрочило начисление штрафов за неуплату налога на имущество
22 декабря 2016 г. | Время публикации 15:11
Рубрики: Областная инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Мособлдума приняла в окончательном чтении законопроект, предусматривающий отсрочку начисления пени за несвоевременную оплату налога на имущество физических лиц на полгода - до 1 мая 2017-го, сообщает "Интерфакс". Ранее такую же отсрочку получили жители Москвы.

По словам министра финансов Московской области Антона Котякова, в настоящий момент налоговые органы имеют технические трудности с рассылкой налоговых уведомлений. Перенос даты на шесть месяцев должен позволить устранить данные сложности. Те жители Подмосковья, которые уже оплатили пени, могут обратиться в налоговую службу для возврата средств или учета их в следующем периоде.

Столичные власти объясняли перенос даты начала начисления штрафов необходимостью дать москвичам возможность разобраться в новых правилах исчисления и уплаты имущественного налога. "Просто если остались какие-то вопросы, то есть время спокойно с налоговыми органами, с Росреестром, другими организациями разобраться и уточнить все детали", - отмечал глава Департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

Отметим, что изменения не касаются земельного и транспортного налогов: пени по ним уже начисляются.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москвичи получили полугодовую отсрочку по штрафам за неуплату налога на имущество
14 декабря 2016 г.
Москвичи получили полугодовую отсрочку по штрафам за неуплату налога на имущество
В мэрии подчеркнули, что это не перенос срока уплаты самого налога, а лишь возможность уточнить все детали и оставшиеся вопросы с налоговыми органами и Росреестром. Изменения не касаются земельного и транспортного налогов.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
22.12.2016   17:50
7
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 22 декабря 2016 г. // Последняя новость 17:55
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2016 NEWSmsk.com
]]>
]]>