Для иностранных туристов, приехавших на ЧМ-2018, могут отменить роуминг Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Он отметил, что любой гость Москвы не сможет скачать ни одно мобильное приложение, потому что это очень дорого. Для того, чтобы турист мог авторизоваться в сети Wi-Fi, ему нужен пароль на федеральный портал госуслуг, но такого пароля и логина у него не будет. "Какие бы мы приложения ни делали, люди ими воспользоваться не смогут", - констатировал Белозеров (цитата по ТАСС).



"Таких узелков, которые надо будет развязать, - пять-шесть. Мы активно движемся, у нас есть поддержка на всех уровнях - и от мэра, и от сотовых операторов, это вопрос системной работы, которую мы, надеюсь, в ближайшие полгода завершим", - добавил чиновник. Напомним, официальными стадионами, где пройдут игры турнира, станут Большая спортивная арена "Лужники" и стадион "Спартак". Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, а чемпионат мира - с 14 июня по 15 июля 2018-го. В начале декабря в Москве Московские власти планируют ввести для иностранцев, которые приедут на матчи футбольного Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира в 2018-м, возможность обнуления трафика сотового роуминга. По словам заместителя руководителя Департамента информационных технологий столицы Андрея Белозерова, сейчас этот вопрос обсуждается с сотовыми операторами.Он отметил, что любой гость Москвы не сможет скачать ни одно мобильное приложение, потому что это очень дорого. Для того, чтобы турист мог авторизоваться в сети Wi-Fi, ему нужен пароль на федеральный портал госуслуг, но такого пароля и логина у него не будет. "Какие бы мы приложения ни делали, люди ими воспользоваться не смогут", - констатировал Белозеров (цитата по ТАСС)."Таких узелков, которые надо будет развязать, - пять-шесть. Мы активно движемся, у нас есть поддержка на всех уровнях - и от мэра, и от сотовых операторов, это вопрос системной работы, которую мы, надеюсь, в ближайшие полгода завершим", - добавил чиновник. Напомним, официальными стадионами, где пройдут игры турнира, станут Большая спортивная арена "Лужники" и стадион "Спартак". Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, а чемпионат мира - с 14 июня по 15 июля 2018-го. В начале декабря в Москве открылся центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков на оба соревнования.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 14 декабря 2016 г. На Москве-реке к чемпионату мира по футболу все-таки появятся плавучие гостиницы

Эта инициатива уже приходила в головы чиновникам из мэрии несколько лет назад, но тогда он плавучих гостиниц было решено отказаться из-за их вреда экологии и облику Москвы. Сейчас идея обрела вторую жизнь, но с оговорками. 9 декабря 2016 г. Центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018 открылся в столице

