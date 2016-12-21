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Для иностранных туристов, приехавших на ЧМ-2018, могут отменить роуминг
22 декабря 2016 г. | Время публикации 17:22
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Московские власти планируют ввести для иностранцев, которые приедут на матчи футбольного Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира в 2018-м, возможность обнуления трафика сотового роуминга. По словам заместителя руководителя Департамента информационных технологий столицы Андрея Белозерова, сейчас этот вопрос обсуждается с сотовыми операторами.

Он отметил, что любой гость Москвы не сможет скачать ни одно мобильное приложение, потому что это очень дорого. Для того, чтобы турист мог авторизоваться в сети Wi-Fi, ему нужен пароль на федеральный портал госуслуг, но такого пароля и логина у него не будет. "Какие бы мы приложения ни делали, люди ими воспользоваться не смогут", - констатировал Белозеров (цитата по ТАСС).

"Таких узелков, которые надо будет развязать, - пять-шесть. Мы активно движемся, у нас есть поддержка на всех уровнях - и от мэра, и от сотовых операторов, это вопрос системной работы, которую мы, надеюсь, в ближайшие полгода завершим", - добавил чиновник. Напомним, официальными стадионами, где пройдут игры турнира, станут Большая спортивная арена "Лужники" и стадион "Спартак". Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, а чемпионат мира - с 14 июня по 15 июля 2018-го. В начале декабря в Москве открылся центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков на оба соревнования.
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