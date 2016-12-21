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Муниципальный депутат рассказал, как в угоду мэрии подделывают даже бессмысленные документы по парковкам
22 декабря 2016 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 13:04
Рубрики: Автотранспорт, Общество  
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Moscow-Live.ru
В ноябре этого года муниципальные депутаты Северного Измайлово на заседании обсуждали вопрос согласования платных парковок. На деле таких полномочий у районных депутатов нет вовсе, однако мэрия получает таким образом "поддержку москвичей", которой затем оправдывает свои новые инициативы. Однако, как пишет в своем блоге депутат Дмитрий Барановский, даже юридически бессмысленный документ в итоге был подделан в пользу столичного дептранса и его главы Максима Ликсутова.

Спустя несколько дней после заседания на сайте Департамента транспорта появились протоколы голосования по платным парковкам, в том числе, к удивлению Барановского, и по Северному Измайлово. Неожиданность здесь заключается в том, что голосование среди муниципальных депутатов не проводилось вовсе - не их компетенция. Тем не менее, мэрия озвучивает результаты: семеро проголосовали "за", двое - "против", "воздержались" - ноль.

Обратившись к руководителю аппарата Совета депутатов за копией протокола, Барановский обнаружил, что он, согласно документу, сам выступил на собрании с предложением ввести платные парковки в районе. "Скажу я вам, юмор я не оценил", - отметил он. Подняв данный вопрос на недавнем новом собрании, депутат сперва услышал в ответ безразличное "Ну и что, что не голосовали", однако затем глава округа Алла Браматкина заявила о некой "технической ошибке в протоколе".

При этом, как пишет Барановский, в ноябрьском собрании был один важный момент, который может заинтересовать правоохранителей. Во время заседания глава управы Дмитрий Дятленко встает и выходит из зала заседания, после чего видеозапись неожиданно останавливается. Затем Дятленко возвращается в зал, и начинается обсуждение платных парковок, причем никто из депутатов ничего не предлагает - говорят только глава управы и представитель дептранса. Чиновник, впрочем, не учел, что звук продолжил записываться. Здесь Барановский ссылается на видео с соответствующей аудиозаписью, однако на момент публикации материала оно получило статус "Для частного просмотра", ознакомиться с ним не удалось.

"Сначала техническая ошибка с видеокамерой, затем техническая ошибка с протоколом. И район поимел платные парковки на двух улицах. Зато Дятленко выполнил задание мэрии на "отлично", пойдет на повышение. С юридической точки зрения, то что произошло - это статья 292 УК РФ ("Служебный подлог")", - подчеркнул Барановский.
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