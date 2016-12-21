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Актер Вячеслав Шалевич скончался в столице
22 декабря 2016 г. | Время публикации 09:42 | Последние изменения 11:22
Рубрики: Культура  
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© РИА Новости / Владимир Федоренко
В Москве после тяжелой болезни на 83-м году жизни умер народный артист России Вячеслав Шалевич. Как рассказал РИА "Новости" директор театра Вахтангова Кирилл Крок, 1 декабря актеру стало плохо на сцене, однако он отказался от госпитализации, а спустя несколько дней был доставлен в реанимацию одной из столичных клиник. Прощание с артистом состоится в театре имени Вахтангова, о месте похорон будет сообщено дополнительно.

Вячеслав Шалевич родился в Москве в 1934 году, в 1958 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в труппу Театра имени Вахтангова. С 1998 по 2011 год Шалевич возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова, одновременно играя в Вахтанговском театре. Среди его наиболее известных работ в кино значатся фильмы "Семнадцать мгновений весны", "Портрет Дориана Грея", "Три тополя на Плющихе", "Мастер и Маргарита".

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Четверг, 22 декабря 2016 г. // Последняя новость 17:22
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