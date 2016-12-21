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Москвичи все чаще ходят в магазины у дома вместо гипермаркетов и "закручивают банки"
22 декабря 2016 г. | Время публикации 17:55
Рубрики: Экономика, Общество  
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Global Look Press
Москвичи и жители Подмосковья стали избирательнее относиться к месту совершения покупок и все чаще предпочитают вместо гипермаркетов ближайшие магазины. Об этом говорится в исследовании компании EY. Каждый третий опрошенный ходит в магазины у дома три-пять раз в неделю. Гипермаркеты 43% респондентов посещают реже одного раза в неделю.

Партнер EY Юрий Макаров поясняет, что горожане ходят в небольшие магазины ради экономии. По той же причине москвичи и жители Подмосковья делают покупки не в одном магазине, а в нескольких, ориентируясь на низкие цены, скидки и акции. Около трети опрошенных стали покупать меньше колбасы, кондитерских изделий и алкоголя, увеличив при этом потребление овощей, фруктов, бакалейных, молочных продуктов, мяса птицы и яиц.

Больше половины респондентов (57%) перестали покупать импортные товары из-за их подорожания. Что касается санкционных продуктов, то полностью заменить их российскими аналогами смогли только 18 процентов покупателей. Повлияла на статистику и мода на здоровый образ жизни, а свежие продукты можно купить и недалеко от дома. Все более популярными становятся фермерские рынки: каждый шестой опрошенный посещает их один-два раза в неделю, говорится в исследовании. Аналитики также отметили, что москвичи и жители Подмосковья стали уделять больше внимания домашним заготовкам.

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