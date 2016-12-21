Ребенок попал в больницу с сотрясением мозга после игры в снежки Дети Рубрики: Происшествия

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По словам собеседника агентства, получивший травму ребенок гулял в парке со своей мамой. Другой ребенок, ставший виновником инцидента, прогуливался в том же парке вместе с няней. "Мальчик, играя, кинул снежком в пострадавшего, от чего последний заплакал, а его мама вызвала скорую помощь", - рассказал источник.



В травматическом отделении одной из городских детских больниц пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По факту случившегося полиция проводит проверку. Восьмилетний ребенок был доставлен в больницу с сотрясением мозга после игры в снежки в парке "Березовая Роща" на улице Куусинена. По словам пострадавшего мальчика, сверстник бросил ему в голову ледяной ком, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, получивший травму ребенок гулял в парке со своей мамой. Другой ребенок, ставший виновником инцидента, прогуливался в том же парке вместе с няней. "Мальчик, играя, кинул снежком в пострадавшего, от чего последний заплакал, а его мама вызвала скорую помощь", - рассказал источник.В травматическом отделении одной из городских детских больниц пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По факту случившегося полиция проводит проверку.



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