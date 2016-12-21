Безрадостная погода в ближайшие дни Москву не покинет Рубрики: Погода

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В субботу ночью ожидается от минус 2 до 0 (от минус 5 до 0 в Подмосковье), днем - от минус 1 до плюс 1 (по области от минус 3 до плюс 2). В воскресенье немного похолодает - примерно на 2 градуса. С началом новой недели в столичном регионе усилятся осадки, но дневные температуры вернутся в положительные значения.



Накануне директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что "серенькая, тусклая, без солнца, не очень радостная" погода сохранится до конца текущей недели, включая выходные. "Осадки пока небольшие, но будут все фазы: от дождика до мокрого снежка и снежка, в зависимости от температуры", - сообщил специалист В предстоящие пять дней в московском регионе сохранится пасмурная и теплая погода. На столицу продолжают оказывать влияние атлантические воздушные массы, с которыми связаны осадки, гололедица и туман, сообщает Гидрометцентр РФ . Среднесуточная температура будет превышать климатическую норму на 5 градусов.В субботу ночью ожидается от минус 2 до 0 (от минус 5 до 0 в Подмосковье), днем - от минус 1 до плюс 1 (по области от минус 3 до плюс 2). В воскресенье немного похолодает - примерно на 2 градуса. С началом новой недели в столичном регионе усилятся осадки, но дневные температуры вернутся в положительные значения.Накануне директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что "серенькая, тусклая, без солнца, не очень радостная" погода сохранится до конца текущей недели, включая выходные. "Осадки пока небольшие, но будут все фазы: от дождика до мокрого снежка и снежка, в зависимости от температуры", - сообщил специалист "Интерфаксу" . Прогнозы на Новый год, по его словам, пока остаются в секрете: "Держим интригу". Синоптики пока что сверяют результаты расчетов.



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