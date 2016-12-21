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Мотоциклисту назначили четыре месяца колонии за брелок-видеорегистратор
22 декабря 2016 г. | Время публикации 14:05
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Басманный суд Москвы приговорил столичного мотоциклиста Алексея Соколова к четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима за попытку незаконной продажи "шпионского" гаджета. Два года назад мужчина купил в онлайн-маркете AliExpress брелок, способный вести скрытую видеосъемку. Байкер собирался использовать его в качестве видеорегистратора, прикрепив к шлему или рулю, пишет "Российская газета".

Однако качество съемки оказалось низким, и Соколов забросил гаджет. В декабре прошлого года мужчина решил продать устройство на Avito из-за нехватки денег. Покупатели нашлись быстро, но оказались оперативниками. Соколову было предъявлено обвинение по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

До вынесения приговора мотоциклист провел в СИЗО почти четыре месяца, а так как наказание Соколову немногим превышает этот срок, с учетом отбытого он вскоре выйдет на свободу. Эксперты поясняют, что обычным гражданам нельзя ни покупать, ни продавать, ни использовать "шпионское" оборудование, равно как и производить. Это компетенция лишь правоохранительных органов и спецслужб.

Однако такие гаджеты, часто замаскированные под обычные предметы, весьма доступны в интернете и на некоторых рынках. И правоохранителям это даже на руку, отмечают правозащитники, – позволяет отчитываться о "быстром" раскрытии таких преступлений. В начале декабря в столице задержали мужчину, который пытался продать ранее купленные для этой цели портативные цифровые видеорегистраторы в виде ручек и часов.

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Четверг, 22 декабря 2016 г. // Последняя новость 17:55
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