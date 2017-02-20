23 февраля в парках: парад саней, конкурс по нарезанию картошки и исторические квесты Развлечения Рубрики: Праздники

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В парке Победы на Поклонной горе пройдет семейный фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" с аллеей основных достопримечательностей нашей страны, выполненных из льда. Там же можно будет посмотреть праздничный салют в 21.00: залпы будут производиться из двух точек с холма на Поклонной горе и за Центральным музеем Великой Отечественной войны. Триумфальную арку к празднику украсит уникальная световая проекция, на которой отобразятся различные эпизоды истории памятника.



В парке Горького с 12.00 до 16.00 гостей ждет экскурсионный марафон: рассказ о выставке трофейного вооружения и парке военных лет, квесты с историческими головоломками для взрослых и детей. В Измайловском парке с 18.00 до 20.00 пройдет турнир по стрельбе из пневматической винтовки, туда же можно предварительно записаться на занятия по стрельбе из лука. С 13.00 до 15.00 там пройдут показательные выступления спасателей МЧС, а все желающие смогут сфотографироваться рядом с пожарной машиной.



В парке "Сокольники" защитников Отечества ждут интеллектуальные забавы: турнир по русским шашкам (с 15.00 до 17.30) и турнир по шахматам (с 18.00 до 20.30), а с 12:00 там пройдет фестиваль необычных саней



В Воронцовском парке пройдет праздник "Миссия 23.02", где дети смогут заняться фехтованием и пострелять из лука, а для взрослых пройдут соревнования по чистке картофеля, нарезанию лука, приготовлению самого тонкого бутерброда и концерт ансамбля "Голубые береты" Вооруженных сил России. В Лианозовском парке с 14.00 до 16.00 пройдут мастер-классы для всей семьи, шуточный конкурс по поеданию пельменей и спортивные состязания.



В парке "Фили" пройдет игра "Лазертаг", участники которой будут стрелять друг в друга из бластеров-автоматов. Там же пройдут бои скоморохов, перетягивание канатов и "веселые старты". В парке "Кузьминки" в 12.00 на главной сцене пройдут выступления клуба боевых искусств "Славяне" и соревнования по силовому экстриму. А в Перовском парке с 15.00 до 16.30 "Русские медведи" продемонстрируют трюки со скручиванием сковороды в рулон, завязыванием гвоздей в узлы и соединением арматуры в кольца.



23 февраля посетители московских парков смогут погулять по ледяной аллее российских достопримечательностей, принять участие в фестивале необычных саней и пострелять из бластеров-автоматов. О самых интересных мероприятиях на день защитника Отечества пишет "Московский комсомолец" В парке Победы на Поклонной горе пройдет семейный фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" с аллеей основных достопримечательностей нашей страны, выполненных из льда. Там же можно будет посмотреть праздничный салют в 21.00: залпы будут производиться из двух точек с холма на Поклонной горе и за Центральным музеем Великой Отечественной войны. Триумфальную арку к празднику украсит уникальная световая проекция, на которой отобразятся различные эпизоды истории памятника.В парке Горького с 12.00 до 16.00 гостей ждет экскурсионный марафон: рассказ о выставке трофейного вооружения и парке военных лет, квесты с историческими головоломками для взрослых и детей. В Измайловском парке с 18.00 до 20.00 пройдет турнир по стрельбе из пневматической винтовки, туда же можно предварительно записаться на занятия по стрельбе из лука. С 13.00 до 15.00 там пройдут показательные выступления спасателей МЧС, а все желающие смогут сфотографироваться рядом с пожарной машиной.В парке "Сокольники" защитников Отечества ждут интеллектуальные забавы: турнир по русским шашкам (с 15.00 до 17.30) и турнир по шахматам (с 18.00 до 20.30), а с 12:00 там пройдет фестиваль необычных саней "Battle Сани" , который в этом году посвящен теме кино. Москвичи увидят сани в виде уменьшенной копии корабля "Тысячелетний сокол" из фантастической саги "Звёздные войны" и сани в виде бани из фильма "Особенности национальной охоты". Те, кто не успел составить проект мегасаней, могут принять участие в заезде на тазах, закамуфлированных под военный транспорт.В Воронцовском парке пройдет праздник "Миссия 23.02", где дети смогут заняться фехтованием и пострелять из лука, а для взрослых пройдут соревнования по чистке картофеля, нарезанию лука, приготовлению самого тонкого бутерброда и концерт ансамбля "Голубые береты" Вооруженных сил России. В Лианозовском парке с 14.00 до 16.00 пройдут мастер-классы для всей семьи, шуточный конкурс по поеданию пельменей и спортивные состязания.В парке "Фили" пройдет игра "Лазертаг", участники которой будут стрелять друг в друга из бластеров-автоматов. Там же пройдут бои скоморохов, перетягивание канатов и "веселые старты". В парке "Кузьминки" в 12.00 на главной сцене пройдут выступления клуба боевых искусств "Славяне" и соревнования по силовому экстриму. А в Перовском парке с 15.00 до 16.30 "Русские медведи" продемонстрируют трюки со скручиванием сковороды в рулон, завязыванием гвоздей в узлы и соединением арматуры в кольца.



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