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Защитники Отечества смогут бесплатно побывать в "Москвариуме" 23 февраля
22 февраля 2017 г. | Время публикации 14:20 | Последние изменения 17:15
Рубрики: Праздники  
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Moscow-Live.ru
Мужчины старше 18 лет смогут бесплатно посетить "Москвариум" на ВДНХ в День защитника Отечества, сообщает сайт мэрии. Для этого нужно предъявить в льготной кассе российский военный билет или удостоверение личности военного. Призывникам нужно иметь с собой приписное свидетельство военкомата. Льготный проход не распространяется на экскурсии и водное шоу.

За плату в "Москвариуме" можно заказать праздничное поздравление от моржей, участвующих в водном шоу "Кругосветное путешествие". По просьбе тренеров животные будут надувать воздушные шары цвета хаки, которые можно забрать с собой. Благодаря объему легких моржи могут за пару секунд надуть шарик. "Им самим очень нравится это развлечение, и они с удовольствием выполняют номер", – рассказали в океанариуме.

Поздравят защитников Отечества и аквалангисты. Когда адресат будет проходить мимо морского или пресноводного аквариума, аквалангист неожиданно покажет ему подводную открытку с добрыми пожеланиями. Мужчин будут чествовать на водном шоу с участием косаток, белух, дельфинов, моржей и морских львов и во время экскурсии "Защитники океана".

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