Защитники Отечества смогут бесплатно побывать в "Москвариуме" 23 февраля Рубрики: Праздники

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



За плату в "Москвариуме" можно заказать праздничное поздравление от моржей, участвующих в водном шоу "Кругосветное путешествие". По просьбе тренеров животные будут надувать воздушные шары цвета хаки, которые можно забрать с собой. Благодаря объему легких моржи могут за пару секунд надуть шарик. "Им самим очень нравится это развлечение, и они с удовольствием выполняют номер", – рассказали в океанариуме.



Поздравят защитников Отечества и аквалангисты. Когда адресат будет проходить мимо морского или пресноводного аквариума, аквалангист неожиданно покажет ему подводную открытку с добрыми пожеланиями. Мужчин будут чествовать на водном шоу с участием косаток, белух, дельфинов, моржей и морских львов и во время экскурсии "Защитники океана".



Мужчины старше 18 лет смогут бесплатно посетить "Москвариум" на ВДНХ в День защитника Отечества, сообщает сайт мэрии . Для этого нужно предъявить в льготной кассе российский военный билет или удостоверение личности военного. Призывникам нужно иметь с собой приписное свидетельство военкомата. Льготный проход не распространяется на экскурсии и водное шоу.За плату в "Москвариуме" можно заказать праздничное поздравление от моржей, участвующих в водном шоу "Кругосветное путешествие". По просьбе тренеров животные будут надувать воздушные шары цвета хаки, которые можно забрать с собой. Благодаря объему легких моржи могут за пару секунд надуть шарик. "Им самим очень нравится это развлечение, и они с удовольствием выполняют номер", – рассказали в океанариуме.Поздравят защитников Отечества и аквалангисты. Когда адресат будет проходить мимо морского или пресноводного аквариума, аквалангист неожиданно покажет ему подводную открытку с добрыми пожеланиями. Мужчин будут чествовать на водном шоу с участием косаток, белух, дельфинов, моржей и морских львов и во время экскурсии "Защитники океана".



Предыдущая статья | Следующая статья

