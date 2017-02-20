Робот-блинопек появился на ВДНХ Рубрики: Развлечения

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Робота по имени Блинобот привезли на станцию специально к Масленице, сейчас он только учится выпекать блины, но со временем научится готовить быстрее. Специальные манипуляторы подсказывают "повару", что блин необходимо либо перевернуть, либо снять с поверхности. Увидеть повара в действии можно будет на экскурсии, которая будет проводиться каждые 15–20 минут, а со временем можно будет попробовать и выпекаемые им блины.



Блинопек будет постоянно жить на станции, и инженеры будут заниматься развитием его кулинарных способностей. Так, к лету его планируют обучить класть шарики мороженого в стаканчики и смешивать коктейли. Напомним, до 14 марта посетители павильона могут также познакомиться с роботом-медвежонком На ВДНХ привезли первого робота-блинопека, который будет готовить блинчики, смешивать коктейли и подавать мороженое в стаканчиках. Познакомиться с "поваром" посетители могут на "Робостанции" в павильоне номер 2, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.Робота по имени Блинобот привезли на станцию специально к Масленице, сейчас он только учится выпекать блины, но со временем научится готовить быстрее. Специальные манипуляторы подсказывают "повару", что блин необходимо либо перевернуть, либо снять с поверхности. Увидеть повара в действии можно будет на экскурсии, которая будет проводиться каждые 15–20 минут, а со временем можно будет попробовать и выпекаемые им блины.Блинопек будет постоянно жить на станции, и инженеры будут заниматься развитием его кулинарных способностей. Так, к лету его планируют обучить класть шарики мороженого в стаканчики и смешивать коктейли. Напомним, до 14 марта посетители павильона могут также познакомиться с роботом-медвежонком для объятий и принять участие в конкурсах на самые сильные, самые нежные и самые подвижные объятия.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 14 февраля 2017 г. Робот-медвежонок для "обнимашек" появился на ВДНХ

Обнять двухметровую мягкую игрушку можно на "Робостанции" в павильоне номер 2 до 14 марта. Робот оснащён датчиками: если объятия покажутся некрепкими, медвежонок попросит обнять его сильнее.

