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Робот-блинопек появился на ВДНХ
22 февраля 2017 г. | Время публикации 08:34 | Последние изменения 10:35
Рубрики: Развлечения  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
На ВДНХ привезли первого робота-блинопека, который будет готовить блинчики, смешивать коктейли и подавать мороженое в стаканчиках. Познакомиться с "поваром" посетители могут на "Робостанции" в павильоне номер 2, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Робота по имени Блинобот привезли на станцию специально к Масленице, сейчас он только учится выпекать блины, но со временем научится готовить быстрее. Специальные манипуляторы подсказывают "повару", что блин необходимо либо перевернуть, либо снять с поверхности. Увидеть повара в действии можно будет на экскурсии, которая будет проводиться каждые 15–20 минут, а со временем можно будет попробовать и выпекаемые им блины.

Блинопек будет постоянно жить на станции, и инженеры будут заниматься развитием его кулинарных способностей. Так, к лету его планируют обучить класть шарики мороженого в стаканчики и смешивать коктейли. Напомним, до 14 марта посетители павильона могут также познакомиться с роботом-медвежонком для объятий и принять участие в конкурсах на самые сильные, самые нежные и самые подвижные объятия.
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