Полиция задержала стритрейсера на Porsche, насмерть сбившего пешехода

Столичные полицейские задержали стритрейсера Вартана Саркисова, подозреваемого в резонансном ДТП на Мосфильмовской улице, сообщается
на сайте городского управления МВД. В минувшие выходные, находясь за рулем Porsche Cayenne, он насмерть сбил пешехода
, пересекавшего проезжую часть по переходу, а затем врезался в припаркованные иномарки.
По словам врио начальника управления информации и общественных связей московской полиции Юрия Титова, Саркисов задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, то есть на 48 часов в качестве подозреваемого. Отметим, что по факту аварии расследуется уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.
Как сообщалось ранее, водитель Porsche Cayenne, совершив наезд на пешехода, протащил его почти 300 метров, после чего столкнулся со стоявшими машинами и попытался скрыться. По данным СМИ, Саркисов в момент ДТП возвращался со смотровой площадки Воробьевых гор, где традиционно собираются уличные автогонщики. По предварительной информации, он ехал со значительным превышением скорости. Кроме того, в интернет-сообществах отмечают, что он - давний знакомый скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян
.