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Полиция задержала стритрейсера на Porsche, насмерть сбившего пешехода
22 февраля 2017 г. | Время публикации 13:45 | Последние изменения 17:16
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Столичные полицейские задержали стритрейсера Вартана Саркисова, подозреваемого в резонансном ДТП на Мосфильмовской улице, сообщается на сайте городского управления МВД. В минувшие выходные, находясь за рулем Porsche Cayenne, он насмерть сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по переходу, а затем врезался в припаркованные иномарки.

По словам врио начальника управления информации и общественных связей московской полиции Юрия Титова, Саркисов задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, то есть на 48 часов в качестве подозреваемого. Отметим, что по факту аварии расследуется уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.

Как сообщалось ранее, водитель Porsche Cayenne, совершив наезд на пешехода, протащил его почти 300 метров, после чего столкнулся со стоявшими машинами и попытался скрыться. По данным СМИ, Саркисов в момент ДТП возвращался со смотровой площадки Воробьевых гор, где традиционно собираются уличные автогонщики. По предварительной информации, он ехал со значительным превышением скорости. Кроме того, в интернет-сообществах отмечают, что он - давний знакомый скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян.
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