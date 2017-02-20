Полиция задержала стритрейсера на Porsche, насмерть сбившего пешехода

19 февраля 2017 г. Водитель Porsche насмерть сбил пешехода на западе столицы

Автомобиль, двигавшийся по Мосфильмовской улице, после столкновения с пешеходом врезался в припаркованные автомобили. Пешеход от полученных травм скончался на месте.