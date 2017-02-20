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Обиженный на "скупых" жильцов подрядчик перерезал в доме газовые трубы
22 февраля 2017 г. | Время публикации 12:12 | Последние изменения 12:25
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
Осенью прошлого года к жителям "сталинки" по адресу Ленинградский проспект, 44 обратилась подрядная организация, которая намеревалась провести в доме замену газопровода. Свои намерения фирма демонстрировала крайне агрессивно, едва ли не принуждая жильцов подписывать акт об открытии работ. Так и не получив от горожан поддержки, сотрудники компании решили им отомстить, "отрезав" пять подъездов дома от снабжения.

Муниципальный депутат из района Аэропорт Роман Дьячков на своей странице в Facebook рассказал, что проект, который так активно продвигали газовщики, реализовать в этом доме технически невозможно. Попытки людей мирно договориться с подрядчиком ни к чему не привели, а в минувший понедельник организация, по словам жителей, инсценировала утечку газа, а затем отрезала трубы в пяти подъездах.

"Пять подъездов жилого дома. В центре Москвы. Без газа и горячей воды. В феврале. Позвонили жильцы и сказали, что им отрезали газ. У всего дома газовые колонки. То есть, у них не только готовить не на чем, но и горячей воды больше нет", - отметил Дьячков. По его словам, в ближайшее время по этому поводу будет подана жалоба в прокуратуру.
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