Обиженный на "скупых" жильцов подрядчик перерезал в доме газовые трубы Рубрики: Коммунальное хозяйство

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Муниципальный депутат из района Аэропорт Роман Дьячков на своей странице в



"Пять подъездов жилого дома. В центре Москвы. Без газа и горячей воды. В феврале. Позвонили жильцы и сказали, что им отрезали газ. У всего дома газовые колонки. То есть, у них не только готовить не на чем, но и горячей воды больше нет", - отметил Дьячков. По его словам, в ближайшее время по этому поводу будет подана жалоба в прокуратуру. Осенью прошлого года к жителям "сталинки" по адресу Ленинградский проспект, 44 обратилась подрядная организация, которая намеревалась провести в доме замену газопровода. Свои намерения фирма демонстрировала крайне агрессивно, едва ли не принуждая жильцов подписывать акт об открытии работ. Так и не получив от горожан поддержки, сотрудники компании решили им отомстить, "отрезав" пять подъездов дома от снабжения.Муниципальный депутат из района Аэропорт Роман Дьячков на своей странице в Facebook рассказал, что проект, который так активно продвигали газовщики, реализовать в этом доме технически невозможно. Попытки людей мирно договориться с подрядчиком ни к чему не привели, а в минувший понедельник организация, по словам жителей, инсценировала утечку газа, а затем отрезала трубы в пяти подъездах."Пять подъездов жилого дома. В центре Москвы. Без газа и горячей воды. В феврале. Позвонили жильцы и сказали, что им отрезали газ. У всего дома газовые колонки. То есть, у них не только готовить не на чем, но и горячей воды больше нет", - отметил Дьячков. По его словам, в ближайшее время по этому поводу будет подана жалоба в прокуратуру.



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