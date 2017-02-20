В подмосковном поселке убивают собак, разбрасывая фарш с толченым стеклом

28 мая 2015 г. В Москве отказались от создания зоополиции

Общественная палата предлагала создать городскую службу, которая защищала бы горожан от агрессивных животных, а питомцев - от жестоких хозяев и догхантеров. В мэрии считают, что такая структура не нужна, а нужно менять законы.