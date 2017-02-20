В подмосковном поселке убивают собак, разбрасывая фарш с толченым стеклом

Догхантеры убивают собак в подмосковном поселке "Ручеек", разбрасывая на улицах фарш с измельченным стеклом, передает телеканал "Москва 24"
. Они утверждают, что защищаются от животных, которые в зимний период становятся дикими и опасными. От действий отравителей страдают не только бродячие, но и домашние собаки.
Жительница СНТ "Ручеек" рассказала, что ее двухмесячного щенка отравили, когда он находился на территории двора частного дома: фарш закинули через забор. Аналогичная история случилась и с ее соседом. В разбрасывании фарша с измельченным стеклом на собственном участке призналась одна из жительниц поселка. Но она подчеркнула, что убийственную приманку кладет только в пределах своего дома.
Всего за полтора года в поселке и окрестностях погибли 70 собак, по большей части бездомных и якобы нападавших на детей и женщин. При этом сами жители не обращались за помощью ни к зоозащитникам, ни в администрацию Люберецкого района. По их словам, бездомные собаки на самом деле никого не трогали, а агрессию проявляли только в ответ на агрессивное поведение. Зоозащитники предлагают владельцам погибших домашних животных подать коллективный иск о порче имущества.
Напомним, в 2015 году в связи с акциями догхантеров
предлагалось создать зоополицию
, основной целью которой должен был стать контроль за популяцией бездомных животных, оперативное реагирование на факты жестокого обращения с животными, а также профилактическая и разъяснительная работа с их владельцами. Однако в мэрии заявили, что создание зоополиции повлечет за собой дополнительные расходы
, а контролировать соблюдение правил содержания животных должна полиция.