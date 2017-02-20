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Синоптики рассказали, какую погоду москвичам ждать на праздники
22 февраля 2017 г. | Время публикации 13:26 | Последние изменения 13:33
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
В предстоящие праздничные дни в Москве ожидается небольшой снег и преимущественно отрицательные температуры воздуха, поскольку столичный регион будет находиться под влиянием активных циклонов, перемещающихся по северной половине европейской части России, сообщает Гидрометцентр. При этом синоптики отмечают, что температура все равно будет превышать климатическую норму.

В День защитника Отечества синоптики обещают самые сильные морозы: в ночные часы температура воздуха в городе опустится до минус 9-11 градусов, а по области - до минус 14. Днем, впрочем, столбики термометров вернутся к нулевой отметке. Относительно теплая погода сохранится и на протяжении всей пятницы, 24 февраля.

В субботу и воскресенье снова похолодает. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до 11 градусов мороза. Днем 25 февраля от 0 до минус 2 (по области от 0 до минус 5), а 26 февраля даже в дневные часы ожидается до минус 5. Все "каникулы" будет сопровождать сильный ветер, временами с порывами до 15 метров в секунду.
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Среда, 22 февраля 2017 г. // Последняя новость 18:04
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