Синоптики рассказали, какую погоду москвичам ждать на праздники Рубрики: Погода

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В День защитника Отечества синоптики обещают самые сильные морозы: в ночные часы температура воздуха в городе опустится до минус 9-11 градусов, а по области - до минус 14. Днем, впрочем, столбики термометров вернутся к нулевой отметке. Относительно теплая погода сохранится и на протяжении всей пятницы, 24 февраля.



В субботу и воскресенье снова похолодает. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до 11 градусов мороза. Днем 25 февраля от 0 до минус 2 (по области от 0 до минус 5), а 26 февраля даже в дневные часы ожидается до минус 5. Все "каникулы" будет сопровождать сильный ветер, временами с порывами до 15 метров в секунду. В предстоящие праздничные дни в Москве ожидается небольшой снег и преимущественно отрицательные температуры воздуха, поскольку столичный регион будет находиться под влиянием активных циклонов, перемещающихся по северной половине европейской части России, сообщает Гидрометцентр . При этом синоптики отмечают, что температура все равно будет превышать климатическую норму.В День защитника Отечества синоптики обещают самые сильные морозы: в ночные часы температура воздуха в городе опустится до минус 9-11 градусов, а по области - до минус 14. Днем, впрочем, столбики термометров вернутся к нулевой отметке. Относительно теплая погода сохранится и на протяжении всей пятницы, 24 февраля.В субботу и воскресенье снова похолодает. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до 11 градусов мороза. Днем 25 февраля от 0 до минус 2 (по области от 0 до минус 5), а 26 февраля даже в дневные часы ожидается до минус 5. Все "каникулы" будет сопровождать сильный ветер, временами с порывами до 15 метров в секунду.



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