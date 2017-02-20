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На следующей неделе на столичных дорогах будет меньше машин
22 февраля 2017 г. | Время публикации 10:49
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
ГКУ "Центр организации дорожного движения" прогнозирует уменьшение количества автомобилей в Москве на следующей неделе после праздников. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По словам заместителя руководителя ЦОДД Александра Полякова, в этом году к 23 февраля будет сразу четыре выходных дня, и часть горожан отправятся в отпуска. Вследствие этого на следующей неделе прогнозируется уменьшение числа автомобилей и загрузки городских дорог. Вместе с этим на следующей неделе возможно образование заторов вблизи крупных торговых центров и других точек притяжения, а также на крупных реконструируемых магистралях, в частности на шоссе Энтузиастов, Рязанском проспекте, Щелковском и Варшавском шоссе.

Кроме того, на следующей неделе в столице ожидается неустойчивая, ветреная погода с осадками. Перепады температур могут привести к образованию гололедицы и увеличению числа ДТП. В связи с этим водителям рекомендуется быть предельно внимательными при совершении поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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