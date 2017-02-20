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На Мару Багдасарян завели уголовное дело за подделку больничного
22 февраля 2017 г. | Время публикации 12:45 | Последние изменения 13:45
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Полиция возбудила уголовное дело по факту подделки документов в отношении участницы уличных гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян. Об этом ТАСС сообщила представитель столичной прокуратуры Елена Россохина. 8 февраля Багдасарян предъявила судебному приставу-исполнителю и работнику ГБУ "Жилищник" района Сокол поддельный больничный, чтобы уклониться от назначенных судом обязательных работ.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле столичной прокуратуры. Статья о подделке документов предусматривает наказание от штрафа до 80 тысяч рублей до обязательных работ на срок до 480 часов либо исправительных работ на срок до двух лет. В ноябре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны Багдасарян и назначил ей 595 часов обязательных работ, а также административные аресты на 10 и 14 суток и штрафы в размере 183 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения.

12 января этого года суд вновь отправил ее под административный арест за прогулы обязательных работ. За последние четыре дня мировой суд района Аэропорт рассмотрел еще несколько административных материалов в отношении Багдасарян о неуплате штрафов за нарушения ПДД и присудил ей штрафы еще на 75 тысяч рублей. 21 марта Савеловский суд рассмотрит иск прокуратуры о прекращении действия ее водительских прав из-за заболевания. Багдасарян продолжает выполнение обязательных работ в качестве подсобного рабочего в ГБУ "Жилищник" района Сокол.

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