На Мару Багдасарян завели уголовное дело за подделку больничного

Полиция возбудила уголовное дело по факту подделки документов в отношении участницы уличных гонок на Gelandewagen Мары Багдасарян. Об этом ТАСС сообщила представитель столичной прокуратуры Елена Россохина. 8 февраля Багдасарян предъявила судебному приставу-исполнителю и работнику ГБУ "Жилищник" района Сокол поддельный больничный, чтобы уклониться от назначенных судом обязательных работ.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле столичной прокуратуры. Статья о подделке документов предусматривает наказание от штрафа до 80 тысяч рублей до обязательных работ на срок до 480 часов либо исправительных работ на срок до двух лет. В ноябре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела
об административных правонарушениях со стороны Багдасарян и назначил ей 595 часов обязательных работ, а также административные аресты на 10 и 14 суток и штрафы в размере 183 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения.
12 января этого года суд вновь отправил ее под административный арест за прогулы обязательных работ
. За последние четыре дня мировой суд района Аэропорт рассмотрел еще несколько административных материалов в отношении Багдасарян о неуплате штрафов за нарушения ПДД и присудил ей штрафы еще на 75 тысяч рублей. 21 марта Савеловский суд рассмотрит иск прокуратуры о прекращении действия ее водительских прав
из-за заболевания. Багдасарян продолжает выполнение обязательных работ в качестве подсобного рабочего в ГБУ "Жилищник" района Сокол.