На Мару Багдасарян завели уголовное дело за подделку больничного

20 января 2017 г. Прокуратура требует пожизненно лишить прав стритрейсершу Багдасарян

Информация о том, что гонщица владеет водительскими правами в нарушение законодательства, была получена из судебного акта. Прокуратура направила в суд представление о пожизненном лишении прав в отношении Багдасарян.