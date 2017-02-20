Москвичка потребовала более миллиона рублей от McDonald's за мокрый пол

5 декабря 2016 г. Студент подал иск к McDonald's из-за кости в селедочном ролле

1 декабря молодой человек заказал в McDonald's рыбный ролл, и, приступив к еде, почувствовал резкую боль в правой щеке, которую пробила рыбная кость. Теперь он требует 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.