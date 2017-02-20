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Москвичка потребовала более миллиона рублей от McDonald's за мокрый пол
22 февраля 2017 г. | Время публикации 18:32
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Замоскворецкий суд Москвы получил заявление от жительницы города, которая поскользнулась и упала на мокром полу в одном из ресторанов McDonald's. В своем иске москвичка потребовала от заведения более миллиона рублей в качестве компенсации лечения и морального вреда, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря суда Эмилии Хиль, при падении женщина получила травму, из-за которой ей пришлось обратиться в больнице. Последующее лечение стоило ей около 200 тысяч рублей. Причиненный моральный ущерб истица оценила в 900 тысяч рублей. Судебное разбирательство заявления состоится 23 марта в 16:30, уточнила собеседница агентства.

Отметим, что McDonald's - крайне популярная в Москве цель для судебных нападок. Так, в декабре прошлого года студент одного из столичных вузов подал на сеть ресторанов в суд после получения травмы из-за съеденного им рыбного ролла, в котором оказалась косточка от селедки. Незадолго до этого иск к McDonalds поступил от другого москвича, которого стошнило на девушку. В своем иске мужчина отметил, что "перенес общественное порицание и позор". А минувшей весной в суд поступила жалоба от жительницы Москвы, получившая "моральную травму" из-за громко матерящихся за соседним столиком посетителей.
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