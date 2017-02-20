Первый пункт буккроссинга заработал на станции метро "Пушкинская"

В столичном метрополитене заработал проект по буккроссингу
— бесплатному обмену книгами. Взять или оставить книги москвичи смогут на специальной полке, прикреплённой к стойке "Живое общение" в объединённом вестибюле станций "Пушкинская" и "Тверская". Об этом сообщается на официальном сайте
мэра Москвы.
По словам первого замруководителя департамента транспорта Гамида Булатова, проект призван повысить интерес к чтению бумажных книг в метро. Если опыт будет успешным, книжные полки появятся и на других стойках, сотрудники которых проследят за тем, чтобы это был именно обмен.Кроме того, на стойках "Живое общение" станций "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии появилась серия сувениров, посвященных Александру Пушкину и Таганско-Краснопресненской линии метро, на которой находится станция, названная в честь великого поэта.
Новая линейка сувенирной продукции выпущена в рамках пилотной серии "Метро в лицах" и посвящена великим людям, чьими именами названы станции метрополитена. В ограниченную серию вошли ежедневники, значки, термокружки, ручки и другие сувениры в традиционном фиолетовом цвете Таганско-Краснопресненской линии. Если новая линейка сувениров окажется популярна, аналогичные ограниченные серии выпустят для "Достоевской", "Кутузовской", "Тургеневской", "Площади Гагарина", "Маяковской" и других станций.