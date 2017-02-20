Молодого человека, жестоко избившего молотком московского дворника, поймали в Воронеже Рубрики: Криминал

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Пострадавший гражданин Узбекистана попал в НИИ имени Склифиософского с открытой черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа и рук. Преступник скрылся на автомобиле BMW X5, где находился его приятель. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".



По словам избитого мужчины, беспричинное нападение произошло, когда он возвращался с работы. "Было уже темно, у машины стояли несколько молодых людей. Когда я проходил мимо, один из них вытащил из машины молоток и стал наносить удары. Я едва успевал закрывать лицо и голову руками", – рассказал пострадавший Сотрудники московского уголовного розыска задержали в Воронеже подозреваемого в жестоком избиении дворника, сообщает префектура Центрального округа столицы. 10 февраля молодой человек 1990 года рождения избил молотком сотрудника ГБУ "Жилищник Пресненского района" возле дома 10 на Спиридоновке.Пострадавший гражданин Узбекистана попал в НИИ имени Склифиософского с открытой черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа и рук. Преступник скрылся на автомобиле BMW X5, где находился его приятель. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".По словам избитого мужчины, беспричинное нападение произошло, когда он возвращался с работы. "Было уже темно, у машины стояли несколько молодых людей. Когда я проходил мимо, один из них вытащил из машины молоток и стал наносить удары. Я едва успевал закрывать лицо и голову руками", – рассказал пострадавший Life . По словам очевидцев, дворника преследовали со Спиридоновки до Бронной улицы, нанося удары. И только когда он упал на землю, злоумышленник сел в машину с друзьями и уехал.



Предыдущая статья | Следующая статья

