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Молодого человека, жестоко избившего молотком московского дворника, поймали в Воронеже
22 февраля 2017 г. | Время публикации 14:53 | Последние изменения 17:47
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Сотрудники московского уголовного розыска задержали в Воронеже подозреваемого в жестоком избиении дворника, сообщает префектура Центрального округа столицы. 10 февраля молодой человек 1990 года рождения избил молотком сотрудника ГБУ "Жилищник Пресненского района" возле дома 10 на Спиридоновке.

Пострадавший гражданин Узбекистана попал в НИИ имени Склифиософского с открытой черепно-мозговой травмой, переломом костей черепа и рук. Преступник скрылся на автомобиле BMW X5, где находился его приятель. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По словам избитого мужчины, беспричинное нападение произошло, когда он возвращался с работы. "Было уже темно, у машины стояли несколько молодых людей. Когда я проходил мимо, один из них вытащил из машины молоток и стал наносить удары. Я едва успевал закрывать лицо и голову руками", – рассказал пострадавший Life. По словам очевидцев, дворника преследовали со Спиридоновки до Бронной улицы, нанося удары. И только когда он упал на землю, злоумышленник сел в машину с друзьями и уехал.
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