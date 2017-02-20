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Полицейские задержали мать новорожденного, брошенного на подоконнике на Ленинском проспекте
22 февраля 2017 г. | Время публикации 15:58 | Последние изменения 17:13
Рубрики: Происшествия  
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Московские полицейские задержали мать младенца, найденного 12 февраля на уличном подоконнике в Донском районе. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. В отношении подозреваемой, 34-летней приезжей из Средней Азии, возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

Напомним, вечером 12 февраля, в полицию обратилась женщина, которая обнаружила новорожденного ребенка на уличном подоконнике первого этажа дома 37А на Ленинском проспекте. Ребенок азиатской внешности был завернут в синюю пеленку типа "конверт".

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