Полицейские задержали мать новорожденного, брошенного на подоконнике на Ленинском проспекте

13 февраля 2017 г. Брошенного новорожденного нашли на подоконнике дома на Ленинском проспекте

В полицию обратилась женщина, которая нашла новорожденного на уличном подоконнике первого этажа дома номер 37а. Ребенку азиатской внешности на вид не больше десяти дней, он был завернут в синий "конверт".