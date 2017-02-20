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Московским врачам повысили гарантированный оклад, но урезали надбавки
22 февраля 2017 г. | Время публикации 15:25 | Последние изменения 17:14
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Столичный Департамент здравоохранения внес изменения в редакцию приказа о выплатах заработной платы работникам здравоохранения. Поправки увеличивают размер гарантированного оклада, однако исключают или уменьшают многие компенсационные и стимулирующие выплаты, из которых складывается зарплата московских врачей, сообщает RNS.

Так, согласно новой редакции приказа минимальный гарантированный оклад врачей вырос с 18600 до 30 тысяч рублей, руководителей структурных подразделений - с 22100 до 40 тысяч рублей, среднего медицинского персонала - с 10500 до 20 тысяч, а медицинского персонала первого уровня - с 8500 до 17600 рублей.

В то же время из приказа исчез пункт о рекомендуемых размерах выплат молодым специалистам, за почетное звание, ученую степень и за работу в инфекционных больницах, хирургических отделениях. Теперь порядок и размер таких выплат будут устанавливать сами медицинские учреждения при наличии соответствующих финансовых возможностей. Новый документ также существенно уменьшает рекомендуемые размеры ряда других доплат, в частности, за выслугу лет.

В Департаменте здравоохранения Москвы пояснили, что упомянутые доплаты являются статусными, не оценивают качественные или количественные результаты труда, а потому их снижение целесообразно. При этом и в департаменте, и в профсоюзе работников здравоохранения Москвы отметили, что перевод медучреждений на новые условия оплаты труда не приведет к уменьшению реального размера зарплаты. "Тенденция увеличения гарантированного оклада в структуре заработной платы - это верная тенденция, гарантированную часть надо увеличивать", - отметила представитель российского профсоюза врачей Тамара Гончарова.
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