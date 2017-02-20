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В московской школе пять лет преподавала учительница истории с поддельным дипломом
22 февраля 2017 г. | Время публикации 16:59 | Последние изменения 17:12
Рубрики: Общество  
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Архив NEWSru.com
Учительница одной из общеобразовательных школ в столичном районе Северное Бутово при поступлении на работу воспользовалась подложным дипломом о высшем педагогическом образовании. Обман вскрылся лишь спустя пять лет, в течение которых женщина получила зарплату в размере более 3,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Надзорное ведомство провело проверку по поступившей информации и выяснило, что диплом об окончании Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова (МГГУ), предоставленный учительницей в школьный отдел кадров в 2012 году, в учетных данных вуза не числится, а факт ее обучения в учреждении подтвердить не смогли.

К настоящему моменту педагог освобождена от преподавательской работы и уволена с занимаемой должности. В ее отношении заведено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа (часть 3 статьи 327 УК РФ) и о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В прокуратуре подчеркнули, что ход расследования уголовного дела взят ведомством на контроль.
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