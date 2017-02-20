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Православные предложили переименовать станцию "Площадь Ильича" в честь Андрея Рублева
22 февраля 2017 г. | Время публикации 18:04
Рубрики: Общество, Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Московскую станцию метро "Площадь Ильича" – ближайшую к Спасо-Андрониковому монастырю и музею имени Андрея Рублева – предложили переименовать в честь великого иконописца. С письмом к мэру Москвы обратилась православная община храма Спаса-Нерукотворного Образа при монастыре. Площадь Ильича – советское название площади Рогожская Застава, которой вернули историческое имя в 1994 году.

Прихожане напоминают, что Андрей Рублев погребен в Спасо-Андрониковом монастыре, "поэтому сам монастырь, окружающая его местность прочно ассоциированы сименем великого иконописца", цитирует РИА "Новости". В Русской православной церкви предложение общины одобряют. "В топонимике Москвы имя этого великого святого ипризнанного вмире иконописца недостаточно увековечено", – отметил заместитель председателя Синодального отдела повзаимоотношениям Церкви собществом иСМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Он посетовал, что в Москве нет скверов и улиц, названия которых напоминали бы о Рублеве. "Любое предложение, которое будет способствовать увековечению памяти великих соотечественников, память которых какв советское время, так идо последнего времени невсегда достаточно хорошо отражается втопонимике нашего города– это всегда хороший, правильный разговор", – заключил Кипшидзе.

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