Москва отказалась от большой части денег из федерального бюджета: достаточно своих Рубрики: Общество

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"От ряда субсидий этот субъект Российской Федерации просто отказался, имея в виду, что у него есть собственные большие ресурсы, и желания получать из федерального бюджета средства и принимать дополнительные условия не было", - заявил Силуанов в ходе заседания правительства в среду, 22 февраля.



Всего в бюджете 2017 года на предоставление субсидий регионам заложено 416 миллиардов рублей. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, высвободившиеся в результате отказа Москвы средства будут направлены в Резервный фонд правительства РФ. В дальнейшем эти средства могут быть использованы для поддержки других регионов страны "на основании отдельных решений". Власти Москвы отказались от получения значительной части субсидий, которые заложены для столицы в федеральный бюджет на 2017 год. На такой шаг мэрия пошла из-за того, что городу достаточно собственных ресурсов, сообщает РБК со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова."От ряда субсидий этот субъект Российской Федерации просто отказался, имея в виду, что у него есть собственные большие ресурсы, и желания получать из федерального бюджета средства и принимать дополнительные условия не было", - заявил Силуанов в ходе заседания правительства в среду, 22 февраля.Всего в бюджете 2017 года на предоставление субсидий регионам заложено 416 миллиардов рублей. По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, высвободившиеся в результате отказа Москвы средства будут направлены в Резервный фонд правительства РФ. В дальнейшем эти средства могут быть использованы для поддержки других регионов страны "на основании отдельных решений".



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