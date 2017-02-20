Снос всех хрущевок Москвы по совету Путина обойдется в 4 триллиона рублей и займет 20 лет

21 февраля 2017 г. Путин посоветовал Собянину сносить старые пятиэтажки, а не ремонтировать

По мнению президента России, пятиэтажки "несносимых" серий нужно сносить, а на их месте возводить новое жилье. Путин выразил уверенность, что именно с этим связаны "настроение и надежды москвичей".