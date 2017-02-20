Снос всех хрущевок Москвы по совету Путина обойдется в 4 триллиона рублей и займет 20 лет

Президент Владимир Путин подключился
к ситуации с московскими пятэтажками, которые не попали в программу сноса. Самое правильное решение – снести хрущевки и построить на их месте новые дома, сказал Путин на встрече с мэром Москвы. Градоначальник заверил, что финансовые возможности у столицы есть, и дал понять, что программа выполнима. Эксперты же подсчитали, что на это потребуется два, а то и четыре городских бюджета.
Чтобы построить новые 25 миллионов квадратных метров жилья взамен снесенного, нужно 1,5 триллиона рублей, сообщила RSN
управляющий партнер "Метриум групп" Мария Литинецкая. Это чуть меньше всего годового бюджета Москвы. Но одних только городских средств явно недостаточно, поэтому проект должен быть привлекательным для инвесторов. Чтобы их участие окупилось, нужно построить еще примерно 45 миллионов квадратов. Таким образом, сумма инвестиций вырастает до 4,2 триллиона рублей.
Партнер девелоперской компании "Химки групп" Дмитрий Котровский считает, что новая программа мэрии будет интересна инвесторам лишь в том случае, если жильцов пятиэтажек разрешат переселять в другие районы, пишет "Коммерсант"
. Сейчас переселенцам должны предлагать квартиры в их районе или прилегающих к нему. В Центральном округе – в пределах округа. Мэр в разговоре с Путиным дал понять, что эта норма сохранится. Однако новое жилье в Москве строить негде, говорит директор постратегическому развитию девелоперской ФСК "Лидер" Павел Брызгалов.
Что касается сроков, то быстрого сноса, по словам экспертов, не получится в любом случае. Даже если напереселенцев будет работать весь стройкомплекс Москвы, потребуется семь лет. В "Инком-Недвижимости" снос и расселение всех пятиэтажек в ближайшее время назвали утопией, передает РИА "Новости"
. Там напомнили, что нынешняя программа затрагивает вчетверо меньше жилья, а тянется уже 18 лет. А в том, что многие инвесторы на ней "просто разорились", в разговоре с Путиным признался сам мэр. Более реальными эксперты в области недвижимости считают сроки в 10, 20 и даже 30 лет.