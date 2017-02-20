Собянин: в Москве снесут еще восемь тысяч пятиэтажек

22 февраля 2017 г. На снос всех хрущевок Москвы по совету Путина надо 4 триллиона рублей и 20 лет

Мэр заверил президента, что финансовые возможности у столицы есть, и дал понять, что программа выполнима. Эксперты же подсчитали, что на это потребуется два, а то и четыре городских бюджета и все силы стройкомплекса.