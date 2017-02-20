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Синоптики объявили желтый уровень опасности погоды в День защитника Отечества
22 февраля 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень опасности погоды в День защитника Отечества. 23 февраля ожидаются метель, порывистый ветер и сильная гололедица. Ночью местами пройдет небольшой снег, при северном ветре в Москве минус 11 – минус 9 градусов, по области до минус 14. Днем мокрый снег, местами гололед, на дорогах и тротуарах очень скользко. Температура поднимется до плюс 1-3 градусов, при этом порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду.

В остальные дни коротких февральских каникул погода тоже будет неприветливой. 24 февраля ночью небольшие осадки, в Москве минус 1 – плюс 1 градус, по области от минус 3 до плюс 2. Днем дождь, мокрый снег. В столице плюс 2-4, по области ноль – плюс 5. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В субботу, 25 февраля, ночью небольшой снег, в Москве минус 5 – минус 3, по области минус 7 – минус 2. Северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Днем с прояснениями, местами небольшой снег. В Москве минус 2 – ноль, по области минус 5 – ноль. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, без порывов. В воскресенье, 26 февраля, местами небольшой снег. Температура ночью опустится до минус 11 – минус 6, днем поднимется до минус 5 – нуля градусов. Примерно такая же погода сохранится и в понедельник, 27 февраля.

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