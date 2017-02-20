Власти отказали жителям Зеленограда в сохранении зеленой зоны Общество Рубрики: Недвижимость

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"Просьба оставить земельный участок для отдыха. Нам необходим островок природы, зоны отдыха, развития. Нам уже некуда деться. Одни дома нас окружают! Позвольте нам гулять среди газонов и деревьев, а не под окнами домов!" - отметила одна из участниц слушаний. "Культурные объекты надо строить побыстрее, люди уже живут, дети растут. Я против жилой застройки", - соглашается другая местная жительница. Однако проблема заключается в том, что природная зона в Зеленограде имеет статус общественно-жилой, что позволяет использовать ее под строительство жилья, и без изменения статуса добиться перемен будет практически невозможно. Москомархитектура опубликовала заключение по публичным слушаниям, на которых рассматривались изменения в Генплане Зеленограда и Некрасовки. В документе содержатся многочисленные замечания жителей, обеспокоенных тем, что местные зеленые зоны станут жертвой массовой застройки. Однако на подавляющее большинство жалоб у комиссии один ответ: "Не рекомендуется к учету"."Просьба оставить земельный участок для отдыха. Нам необходим островок природы, зоны отдыха, развития. Нам уже некуда деться. Одни дома нас окружают! Позвольте нам гулять среди газонов и деревьев, а не под окнами домов!" - отметила одна из участниц слушаний. "Культурные объекты надо строить побыстрее, люди уже живут, дети растут. Я против жилой застройки", - соглашается другая местная жительница. Однако проблема заключается в том, что природная зона в Зеленограде имеет статус общественно-жилой, что позволяет использовать ее под строительство жилья, и без изменения статуса добиться перемен будет практически невозможно.



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