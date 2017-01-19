Москвичей в ближайшие дни ожидают 20-градусные морозы Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Гидрометцентр России



Первая половина рабочей недели, впрочем, будет теплой. Температура днем как в городе, так и в области будет близка к нулю, ожидаются осадки и ветер до 12-17 метров в секунду. В среду температура буквально за несколько часов упадет на 10 градусов, облачность рассеется, а днем будет проглядывать солнце.



Похолодание, впрочем, долгим не будет. В конце рабочей недели и к выходным температура постепенно начнет подниматься - к обеду пятницы уже ожидается около минус 7 градусов. Вместе с этим будем падать атмосферное давление. В столичном регионе в ночь на 26 января прогнозируется значительное похолодание: температура в Москве опустится до минус 20 градусов и ниже, а по области при прояснениях столбики термометров покажут до 25 градусов мороза, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда. "Можно прогнозировать, что крещенские морозы запоздали в этом году на неделю", - отметил эксперт.Первая половина рабочей недели, впрочем, будет теплой. Температура днем как в городе, так и в области будет близка к нулю, ожидаются осадки и ветер до 12-17 метров в секунду. В среду температура буквально за несколько часов упадет на 10 градусов, облачность рассеется, а днем будет проглядывать солнце.Похолодание, впрочем, долгим не будет. В конце рабочей недели и к выходным температура постепенно начнет подниматься - к обеду пятницы уже ожидается около минус 7 градусов. Вместе с этим будем падать атмосферное давление.



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