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Москвичей в ближайшие дни ожидают 20-градусные морозы
22 января 2017 г. | Время публикации 14:56
Рубрики: Погода  
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Гидрометцентр России
В столичном регионе в ночь на 26 января прогнозируется значительное похолодание: температура в Москве опустится до минус 20 градусов и ниже, а по области при прояснениях столбики термометров покажут до 25 градусов мороза, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда. "Можно прогнозировать, что крещенские морозы запоздали в этом году на неделю", - отметил эксперт.

Первая половина рабочей недели, впрочем, будет теплой. Температура днем как в городе, так и в области будет близка к нулю, ожидаются осадки и ветер до 12-17 метров в секунду. В среду температура буквально за несколько часов упадет на 10 градусов, облачность рассеется, а днем будет проглядывать солнце.

Похолодание, впрочем, долгим не будет. В конце рабочей недели и к выходным температура постепенно начнет подниматься - к обеду пятницы уже ожидается около минус 7 градусов. Вместе с этим будем падать атмосферное давление.
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