Монорельс с понедельника начнет работать в экскурсионном режиме Рубрики: Общественный транспорт

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Изменения связаны с падением востребованности монорельса в 2016 году: из-за развития системы общественного транспорта на севере столицы пользоваться монорельсовой системой москвичи практически перестали. На это, в частности, повлияло открытие трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, а также запуск Московского центрального кольца (МЦК), отмечается в



"Для оптимизации работы московского монорельса в новом году мы провели исследования его эффективности и востребованности. В 2016 году им воспользовалось на 15% меньше пассажиров, чем годом ранее, и пассажиропоток продолжает снижаться. Экскурсионный график работы - наиболее оптимальный на сегодняшний день, учитывая сложившийся пассажиропоток", - отметил начальник столичного метро Дмитрий Пегов. С 23 января московский монорельс перейдет на экскурсионный график работы, разработанный специалистами метрополитена с учетом информации о наиболее и наименее востребованных пассажирами временных промежутках. Теперь поезда по монорельсу будут курсировать с 8 утра до 8 вечера с интервалами в 30 минут. При этом цена поездки останется без изменений.Изменения связаны с падением востребованности монорельса в 2016 году: из-за развития системы общественного транспорта на севере столицы пользоваться монорельсовой системой москвичи практически перестали. На это, в частности, повлияло открытие трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, а также запуск Московского центрального кольца (МЦК), отмечается в сообщении на сайте подземки."Для оптимизации работы московского монорельса в новом году мы провели исследования его эффективности и востребованности. В 2016 году им воспользовалось на 15% меньше пассажиров, чем годом ранее, и пассажиропоток продолжает снижаться. Экскурсионный график работы - наиболее оптимальный на сегодняшний день, учитывая сложившийся пассажиропоток", - отметил начальник столичного метро Дмитрий Пегов.



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