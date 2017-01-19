]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
22
января
pda
Поиск
Архив

Монорельс с понедельника начнет работать в экскурсионном режиме
22 января 2017 г. | Время публикации 16:33
Рубрики: Общественный транспорт  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
С 23 января московский монорельс перейдет на экскурсионный график работы, разработанный специалистами метрополитена с учетом информации о наиболее и наименее востребованных пассажирами временных промежутках. Теперь поезда по монорельсу будут курсировать с 8 утра до 8 вечера с интервалами в 30 минут. При этом цена поездки останется без изменений.

Изменения связаны с падением востребованности монорельса в 2016 году: из-за развития системы общественного транспорта на севере столицы пользоваться монорельсовой системой москвичи практически перестали. На это, в частности, повлияло открытие трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии метрополитена, а также запуск Московского центрального кольца (МЦК), отмечается в сообщении на сайте подземки.

"Для оптимизации работы московского монорельса в новом году мы провели исследования его эффективности и востребованности. В 2016 году им воспользовалось на 15% меньше пассажиров, чем годом ранее, и пассажиропоток продолжает снижаться. Экскурсионный график работы - наиболее оптимальный на сегодняшний день, учитывая сложившийся пассажиропоток", - отметил начальник столичного метро Дмитрий Пегов.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
22.01.2017   18:16
2
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 22 января 2017 г. // Последняя новость 18:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>