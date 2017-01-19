Неизвестные ограбили столичный склад на 3 миллиона рублей Рубрики: Криминал

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Инцидент произошел по адресу улица Таманская, дом 2, корпус 7. Грабители, угрожая кладовщику предметом, похожим на пистолет, погрузили товар в автомобиль "Газель", после чего скрылись в неизвестном направлении. Позднее на 22-м километре МКАД полиция задержала автомобиль "Газель", однако не уточняется, был ли его водитель причастен к ограблению. По данному факту проводится проверка. Двое неизвестных ограбили склад на северо-западе столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции. По оценкам полиции, стоимость похищенных товаров составляет порядка 3 миллионов рублей.Инцидент произошел по адресу улица Таманская, дом 2, корпус 7. Грабители, угрожая кладовщику предметом, похожим на пистолет, погрузили товар в автомобиль "Газель", после чего скрылись в неизвестном направлении. Позднее на 22-м километре МКАД полиция задержала автомобиль "Газель", однако не уточняется, был ли его водитель причастен к ограблению. По данному факту проводится проверка.



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