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Неизвестные ограбили столичный склад на 3 миллиона рублей
22 января 2017 г. | Время публикации 13:48
Рубрики: Криминал  
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Двое неизвестных ограбили склад на северо-западе столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции. По оценкам полиции, стоимость похищенных товаров составляет порядка 3 миллионов рублей.

Инцидент произошел по адресу улица Таманская, дом 2, корпус 7. Грабители, угрожая кладовщику предметом, похожим на пистолет, погрузили товар в автомобиль "Газель", после чего скрылись в неизвестном направлении. Позднее на 22-м километре МКАД полиция задержала автомобиль "Газель", однако не уточняется, был ли его водитель причастен к ограблению. По данному факту проводится проверка.
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