Влюбленные "активные граждане" смогут бесплатно посетить планетарий 14 февраля Рубрики: Общество

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Итоги конкурса будут опубликованы 2 февраля. Влюблённые, которые станут победителями, смогут попасть на вечернее романтическое свидание в планетарий 14 февраля. Для них проведут экскурсию в музее Урании, а после этого покажут фильм "Звёзды о любви" под куполом Большого звёздного зала. В День святого Валентина столичный планетарий смогут бесплатно посетить более 150 пар — пользователей проекта "Активный гражданин". Как сообщили официальному порталу мэра и правительства столицы в пресс-службе проекта, участники должны до 30 января разместить романтическую фотографию с любимым человеком и хештегами #АктивныйГражданин, #ЛюблюАГ, #МосковскийПланетарий на своей странице в одной из социальных сетей. Жюри выберет более 150 самых искренних и красивых снимков.Итоги конкурса будут опубликованы 2 февраля. Влюблённые, которые станут победителями, смогут попасть на вечернее романтическое свидание в планетарий 14 февраля. Для них проведут экскурсию в музее Урании, а после этого покажут фильм "Звёзды о любви" под куполом Большого звёздного зала.



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