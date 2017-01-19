Москвичам придется обжаловать штрафы за парковку, выписанные во время субботнего сбоя системы Рубрики: Автотранспорт

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Накануне днем с 11:30 до 14:40 из-за сбоя системы у водителей физически не было возможности оплатить время стоянки своих автомобилей, при этом штрафы выписывались в обычном режиме. В "Московском паркинге" утверждают, что к настоящему времени все сервисы восстановлены.



Случаи сбоев в работе парковочных автоматов далеко не единичны. Так, в начале января владелец автомобиля, припарковавшийся в аэропорту "Шереметьево" на 45 минут, получил счет на сумму "Московский паркинг" принес извинения столичным автомобилистам за произошедший в субботу сбой системы оплаты парковки, однако все ошибочно выписанные штрафы не будут отменены - москвичам придется их обжаловать в обычном режиме, сообщает ТАСС.Накануне днем с 11:30 до 14:40 из-за сбоя системы у водителей физически не было возможности оплатить время стоянки своих автомобилей, при этом штрафы выписывались в обычном режиме. В "Московском паркинге" утверждают, что к настоящему времени все сервисы восстановлены.Случаи сбоев в работе парковочных автоматов далеко не единичны. Так, в начале января владелец автомобиля, припарковавшийся в аэропорту "Шереметьево" на 45 минут, получил счет на сумму более 3 миллионов рублей . Система посчитала, что москвич оставил машину на парковке еще в 2000-м году и выписала счет за 17 лет. "Высокая цена за право быть первым путешественником во времени", - отмечал владелец машины.



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