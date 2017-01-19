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На территории московской войсковой части произошел пожар
22 января 2017 г. | Время публикации 10:54
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
На территории войсковой части на западе столицы в воскресенье, 22 января, произошел пожар, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, пламя вспыхнуло в бытовке для переодевания.

В настоящий момент информации о ходе тушения возгорания и его причинах нет. Известно, что площадь пожара на территории части, расположенной по адресу Очаковское шоссе, дом 5А, достигла 40 квадратных метров. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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