На территории московской войсковой части произошел пожар

На территории войсковой части на западе столицы в воскресенье, 22 января, произошел пожар, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, пламя вспыхнуло в бытовке для переодевания.
В настоящий момент информации о ходе тушения возгорания и его причинах нет. Известно, что площадь пожара на территории части, расположенной по адресу Очаковское шоссе, дом 5А, достигла 40 квадратных метров. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.